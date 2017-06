Après le festival de mai dernier, l'équipe des Electropicales revient avec les Electropicales Booking. Cette agence regroupe des artistes émergents de l'ile de La Réunion. Le but est de donner de la visibilité, d'accompagner et d'exporter les productions des jeunes producteurs Péï.

Le 21 juin, date symbolique de la fête de la musique, marque le lancement de l’événement Electropicales Booking. Cette agence est un nouveau concept lancé par l’équipe du festival Electropicales face à des demandes de la part des artistes. " On prévoit un développement sur trois années. Il s’agit principalement d’accompagnement technique mais aussi avec des masters class et ingénieurs et d’un accompagnement auprès des professionnels " explique Thomas Bordese, directeur des électropicales.

Le but principal est que les artistes puissent produire leur propre musique. L’agence souhaite apporter un soutien à ces producteurs de musiques péï pour qu’ils puissent avoir plus de visibilité. " Ce sont des artistes qu’ont avait déjà programmé aux electropicales, qui ont du potentiel, qui ont de réels projets et qu’on a envie d’accompagner. C’est un engagement de part et d’autre ", ajoute Thomas Bordese.

Pour le moment, l’agence ne compte que neuf artistes. A terme, les organisateurs souhaitent que les artistes émergents puissent se produire sur des scènes nationales et internationales et qu’ils puissent être reconnu pour leur travail.

La soirée de lancement du 21 juin sera animée par quatre artistes de musiques électroniques réunionnais et d’un mauricien. Les concerts auront lieu pendant cinq heures à l’angle de la rues Jean Chatel et Labourdonnais.

Programme :

• 19h – LXI (Réunion) / Ambient

• 20h – FOURMI ROUZ Aka Maxï (Maurice) / Afro Tribal

• 21h – BARBEE THE BLACK FREE HIPPIE (Réunion) / Afro Beat

• 22h – BLAISE (Réunion) / Afro House

• 23h – AGRUME (Réunion) / House

• 24h – Curfew



