BONJOUR - Voici les titres développées ce mercredi matin 21 juin 2017 :

- Affaire Carl Davies - Le procès commence ce mercredi à la cour d'assises

- Enquête du parquet national financier sur la NRL - Les auditions se poursuivent - Dominique Fournel, Thierry Robert et d'autres ont été entendus

- Fête de la musique - Demandez le programme

- En mai, les prix ont augmenté - Avec la hausse des tarifs de l'alimentation et de l'énergie

- Ca s'est passé un 21 juin 2015 - Plus d'un millier de personnes autour de Danyèl Waro contre la carrière de Bois Blanc

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du soleil sur l'ensemble du département

BONJOUR - Voici les titres développées ce mercredi matin 21 juin 2017 :

- Affaire Carl Davies - Le procès commence ce mercredi à la cour d'assises

- Enquête du parquet national financier sur la NRL - Les auditions se poursuivent - Dominique Fournel, Thierry Robert et d'autres ont été entendus

- Fête de la musique - Demandez le programme

- En mai, les prix ont augmenté - Avec la hausse des tarifs de l'alimentation et de l'énergie

- Ca s'est passé un 21 juin 2015 - Plus d'un millier de personnes autour de Danyèl Waro contre la carrière de Bois Blanc

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du soleil sur l'ensemble du département

Affaire Carl Davies - Le procès commence ce mercredi à la cour d'assises

Ce mercredi 21 juin 2017, la cour des assises se penche sur l'affaire Carl Davies. Le corps de ce marin anglais avait été retrouvé en 2011 à Saint-Denis, non loin de l'entrée de la route du Littoral. Plusieurs membres du gang du Bas de La Rivière étaient soupçonnés d'avoir participé au meurtre du ressortissant britannique. Au final, un seul individu sera dans le box des accusés jusqu'à ce vendredi, date où le verdict devrait être rendu.

Enquête du parquet national financier sur la NRL - Les auditions se poursuivent - Dominique Fournel, Thierry Robert et d'autres ont été entendus

Ce mercredi 21 juin 2017, les auditions prévues dans le cadre de l'enquête préliminaire menée pour favoritisme, corruption et trafic d'influence sur les marchés de la Nouvelle Route du Littoral se poursuivent. Ce mardi, quatre personnes, dont le conseiller régional Dominique Fournel, ont été placées en garde à vue. Le député-maire de Saint-Leu a également été entendu à titre de témoin. Les enquêteurs du parquet national financier de Paris sont arrivés ce lundi, vers 10 heures, à la caserne Vérines sur Saint-Denis.Enquête du parquet national financier sur la NRL - Les auditions se poursuivent

Fête de la musique - Demandez le programme

Ce mercredi 21 juin marque la fête de la musique. En France et à La Réunion, les festivités sont prévues tout au long de la journée. Les villes de l'île participent et organisent différentes animations pour l'occasion.

En mai, les prix ont augmenté - Avec la hausse des tarifs de l'alimentation et de l'énergie

En mai 2017, les prix à la consommation augmentent de 0,1 % à La Réunion. La hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie est en effet atténuée par la baisse des prix des produits manufacturés. Sur un an, les prix augmentent de 0,9 % à La Réunion et de 0,8% en France (hors Mayotte).

Ca s'est passé un 21 juin 2015 - Plus d'un millier de personnes autour de Danyèl Waro contre la carrière de Bois Blanc

Le kabar contre le projet de carrière à Bois Blanc a commencé le dimanche 21 juin 2015. Malgré un temps mitigé sur place, plus de 2 000 personnes se sont réunies sur la plage de l'Etang-Salé d'après les organisateurs. La foule s'est rassemblée pour assister au concert de Danyèl Waro et de ses dalons. A noter qu'à cette occasion, le célèbre graffeur Jace qui a réalisé une fresque.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Du soleil sur l'ensemble du département

Ce mercredi 21 juin, Météo France annonce un temps ensoleillé sur l'ensemble de La Réunion. Toutefois, quelques nuages feront leur apparition au cours de la journée dans les hauteurs de l'Ouest.