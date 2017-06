Après l'attaque survenue ce dimanche 18 juin dans les eaux des Roches Noires, le Centre de ressources et d'appui pour la gestion du risque requins appelle à la vigilance et encourage la participation de tous à la réduction du risque par les remontées d'observations de terrain. En cas d'observation d'un requin tigre ou bouledogue, la population est priée de contacter le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) par téléphone au 196 et par VHF (par radio) sur le canal 16.

Après l'attaque survenue ce dimanche 18 juin dans les eaux des Roches Noires, le Centre de ressources et d'appui pour la gestion du risque requins appelle à la vigilance et encourage la participation de tous à la réduction du risque par les remontées d'observations de terrain. En cas d'observation d'un requin tigre ou bouledogue, la population est priée de contacter le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) par téléphone au 196 et par VHF (par radio) sur le canal 16.

Avant de transmettre les informations au CROSS, le Centre de ressources et d'appui (CRA) rappelle dans un communiqué d’assurer sa propre sécurité en priorité :



- Ne tentez pas d’approcher le requin

- Restez calme

- Restez en groupe si vous êtes en situation de plongée

Via le numéro de téléphone 196 et par VHF (par radio) sur le canal 16, les usagers sont invités à signaler la présence des réquins en précisant notamment :

• le lieu de l’observation (position GPS ou indication de points remarquables) ;

• les caractéristiques principales du requin,

• les conditions de l’observation (état de la mer, visibilité, distance de la côte…) ;

• et tout complément utile (présence d’un marquage sur le requin, cliché photographique…).

Toutes les informations relatives à la prévention du risque requin sont à retrouver sur www.info-requin.re