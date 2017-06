Ce mercredi 21 juin marque la fête de la musique. À La Réunion, les festivités sont prévues tout au long de la journée. Cette 36ème édition de l'événement s'inscrit à nouveau dans une saison riche et diversifiée avec l'organisation des Electropicales, du IOMMA (Indian ocean music market), du Sakifo, d'Opus Pocus, des saisons musicales de l'orchestre de la région Réunion et du choeur régional du conservatoire à rayonnement régional de La Réunion (CRR). Les programmes des animations de certaines villes de l'île sont à retrouver ci-dessous.

Etablie par Jack Lang, alors ministre de la culture sous François Mitterand, la fête de la musique est d'abord imaginée par le musicien américian Joël Cohen, qui, à l'époque, animait sur Radio France, proposant, "les saturnales de la musique", les 21 juin et 21 décembre. L'artiste, souhaitant réunir les musiciens le soin du solstice d'été, voit son projet se concrétiser le 21 juin 1976. La fête de la musique naîtra officiellement en 1982.

Depuis, nombreuses sont les villes de France et dans le monde à organiser concerts, spectacles et performances avec la musique à l'honneur, le 21 juin de chaque année et 2017 ne dérogera pas à la règle.

A La Réunion, le programme est chargé, à l'instar de celui de Saint-Denis, qui met la ville sur son 31 pour l'occasion. Il sera possible, comme à l'accoutumée, de déambuler dans les rues du centre-ville et de découvrir un groupe à chaque coin de rue, à partir de 18h00. Le programme complet est à retrouver sur la page Facebook de Saint-Denis.

A Saint-Paul, une série d’auditions publiques d’élèves est organisée à Lespas Culturel Leconte de Lisle (salle Alain Peters), du 19 au 27 juin. Le 21 juin, pour célébrer comme il se doit cet événement, 150 enfants de la chorale de l’Ecole de Musique se produiront à la Maison Serveaux à partir de 15h30.

Du côté de la Possession, un café citoyen et plusieurs concerts gratuits sont prévus en centre-ville. Là encore, le programme complet est disponible sur la page Facebook de la commune.

A Saint-Benoit, la médiathèque de Bras Fusil propose exposition, ateliers et ciné-concerts. Saint-André se transforme en village musical avec la journée portes ouvertes de l’École de musique, les interventions des classes d’orchestre, un concert des classes de formation instrumentale et une exposition sur les "Mémoires vivantes du séga".

Petite-Ile présente les restitutions des classes d’instruments, deux ateliers de maloya et de musique actuelle ainsi qu’une dizaine de groupes répartis sur deux plateaux. Le Tampon invite "Annie et ses Tomcats" avec son spectacle interactif et ludique destiné aux enfants.

La Possession offre une scène ouverte alors que le café citoyen "Paroles d’artistes" s’attache à faire découvrir les talents locaux et les musiciens amateurs.

Comme chaque année, la ville de Saint-Joseph décline le mois de la musique, de la danse et du théâtre, avec le 21 juin la restitution des ateliers du collège de la Marine et des groupes d’improvisation.

L’Entre-deux présente une exposition collective ainsi que 7 groupes répartis sur deux scènes musicales. La ville de Saint-Denis propose 3 plateaux, 21 lieux de musique et 4 propositions artistiques ainsi qu’un marché de nuit spécialement dédié à la Fête de la musique. Saint-Pierre décline des animations et des concerts dans les rues, places et jardins, sans oublier les salles de spectacles de la ville où les musiciens professionnels et amateurs sont invités à partager leur passion de la musique.