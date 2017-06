Ce mercredi 21 juin 2017, les auditions prévues dans le cadre de l'enquête préliminaire menée pour favoritisme, corruption et trafic d'influence sur les marchés de la Nouvelle Route du Littoral se poursuivent. Ce mardi, quatre personnes, dont le conseiller régional Dominique Fournel, ont été placées en garde à vue. Le député-maire de Saint-Leu a également été entendu à titre de témoin. Les enquêteurs du parquet national financier de Paris sont arrivés ce lundi, vers 10 heures, à la caserne Vérines sur Saint-Denis.

Les auditions ont débuté à 9 heures ce mardi à la caserne Vérines. Les premiers à être arrivés sont Nicolas Morbé, directeur adjoint à la direction régionale des routes et Dominique Fournel, conseiller régional chargé des grands chantiers. Ce dernier a été placé en garde à vue peu après le début de son audition ce matin. Lui comme son défenseur, Robert Chicaud, n’ont souhaité faire aucune déclaration. Sa garde à vue a été maintenue dans la soirée.

Stéphane Brossard, représentant d'Eiffage, entreprise attributaire du chantier de la NRL, au moment des faits et convoqué en tant que témoin a quant à lui été longuement entendu.

Dans l’après-midi, c’était au tour de Thierry Robert, principal opposant au président de région Didier Robert, d’être entendu à titre de témoin, puisqu’il a déposé sur les bureaux du PNF un dossier comportant plusieurs éléments jugés constitutifs d’un conflit d’intérêts.

Pour rappel, les enquêteurs du parquet national financier (PNF) sont arrivés à la caserne Vérines, où doivent se tenir les auditions, ce lundi matin. Ils sont au moins deux à avoir pris le premier vol en provenance de Paris. Maître Daoud, avocat de la collectivité régionale, se trouve également sur l'île.

C'est deux jours avant le premier tour des élections législatives qu'une série de convocations a été remise par les gendarmes à plusieurs élus dans le cadre de l'enquête diligentée par le PNF. En question, l'attribution des marchés de la NRL au groupement Vinci/Bouygues et GTOI/SBTPC pour un montant s'élevant à environ 1,6 milliard d'euros.

Une enquête préliminaire sur l'attribution des marchés de la nouvelle route du littoral a été ouverte pour "corruption" et "favoritisme" depuis début 2015. 11 perquisitions ont été menées simultanément par la brigade financière de la gendarmerie le jeudi 8 octobre 2015 à partir de 6 heures du matin. Sous l'autorité du parquet national financier, les forces de l'ordre sont notamment intervenues au conseil régional, au domicile du président du conseil régional Didier Robert situé à la Montagne et à la SBTPC. Des perquisitions ont également été menées dans les domiciles de Dominique Fournel, Jean-Louis Lagourgue et de collaborateurs proches du président de Région.

Le mardi 3 mai 2016, une nouvelle série de perquisitions a eu lieu chez des proches de Didier Robert et notamment au domicile de son épouse, Corinne Robert, dans les hauts de Saint-Paul. Au même moment, des gendarmes se rendaient à la Région et avaient un entretien de plus de deux heures avec le directeur de cabinet du président.

Le mardi 27 septembre 2016, les enquêteurs étaient de retour au Conseil Régional. Arrivés vers 9 heures, ils en repartaient à 18h20 avec plusieurs sacs de documents.