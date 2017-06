Le 28 juin prochain marquera le lancement de la septième édition de la journée de l'alternance au parc des expositions de Saint-Denis. Pour cette occasion, la Maison de l'Emploi du Nord avec l'appui et la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, souhaite sensibiliser le grand public aux contrats de professionnalisation et contrats d'apprentissage. Un job dating piloté par Pôle emploi permettra aux recruteurs et aux candidats de se rencontrer.

Le 28 juin prochain marquera le lancement de la septième édition de la journée de l'alternance au parc des expositions de Saint-Denis. Pour cette occasion, la Maison de l'Emploi du Nord avec l'appui et la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, souhaite sensibiliser le grand public aux contrats de professionnalisation et contrats d'apprentissage. Un job dating piloté par Pôle emploi permettra aux recruteurs et aux candidats de se rencontrer.

L’alternance est une voie clé dans l’insertion des jeunes sur le marché du travail et un levier de compétitivité pour les entreprises. Elle s’organise selon une formation théorique et pratique aboutissant à une qualification professionnelle. Cette qualification peut être sanctionnée par un diplôme, du titre professionnel à Bac+5, reconnu par l’Education nationale. Pendant sa formation, l'alternant perçoit une rémunération et surtout acquiert de l'expérience (première expérience de la vie active pour beaucoup). Celle-ci augmente son employabilité et l’alternant devient opérationnel dès sa sortie du dispositif.

L’apprentissage relève de la formation initiale et le contrat de professionnalisation de la formation continue. Toutefois, le choix de l’alternance reste insuffisant. La journée de sensibilisation à l’alternance s'adresse donc à toutes les personnes en recherche d'orientation, de formation et d'emploi souhaitant se renseigner sur les modalités de ces dispositifs, découvrir des offres de formations et des métiers qui recrutent.

La Journée de l’alternance est un lieu d’orientation, d’informations et d’échanges. "Le but est de faire la promotion du contrat de professionnalisation et du contrat d'apprentissage" explique Raphaël Serrier, directeur de la Maison de l'Emploi du Nord.

Sur plus de 5 600 m. d'exposition, cet événement, permettra à l'ensemble des participants d'accéder, librement et gratuitement, sur le hall A à divers espaces thématiques : Pôle Formation, Showroom métiers, Point Informations, Espace Mobilité, Village de l’intérim ; et dans le hall B, à un job dating, piloté par le Pôle emploi : une opportunité unique d'établir un contact direct avec des entreprises proposant des offres d'emplois, notamment en alternance.

En début de campagne d'apprentissage, cette journée est également destinée aux entreprises qui ont un projet de recrutement. Recruteurs et candidats se rencontreront à l'occasion d’un job dating piloté par Pôle emploi. Les candidats souhaitant postuler doivent se munir bien évidemment d'un CV et d'une lettre de motivation.

de/www.ipreunion.com