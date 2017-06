Voici les titres développés ce jeudi :



- Avis aux chercheurs de contrats de professionnalisation et d'apprentissage

- La gestion des catastrophes est un "Jeu sérieux"

- Les coraux de mer Rouge font de la résistance au réchauffement climatique

- Ça s'est passé un 22 juin... 2016 - 50 personnes manifestent contre les incinérateurs devant la Région

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques nuages viennent cacher le soleil

Enquête du parquet national financier - Des gardes à vue ont été levées - Marché de la NRL : Les auditions pourraient continuer ce jeudi

Les auditions se poursuivent dans l'enquête préliminaire menée par le parquet national financier (PNF) pour corruption, favoritisme et trafic d'influence dans l'attribution des marchés de la nouvelle route du littoral (NRL). A l'issue d'une deuxième journée d'auditions menées à la caserne Vérines, à Saint-Denis, les gardes à vue du conseiller régional, Dominique Fournel, ainsi que celle de Mohamed Ahmed, directeur général des services de la collectivité ont été levées ce mercredi soir. Les auditions pourraient se poursuivre ce jeudi.

[AUDIO] Septième édition de la journée de l'alternance le 28 juin 2017 - Avis aux chercheurs de contrats de professionnalisation et d'apprentissage

Le 28 juin prochain marquera le lancement de la septième édition de la journée de l'alternance au parc des expositions de Saint-Denis. Pour cette occasion, la Maison de l'Emploi du Nord avec l'appui et la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés, souhaite sensibiliser le grand public aux contrats de professionnalisation et contrats d'apprentissage. Un job dating piloté par Pôle emploi permettra aux recruteurs et aux candidats de se rencontrer.

La Plate-forme d'intervention régionale de la Croix-Rouge - La gestion des catastrophes est un "Jeu sérieux"

La Plate-forme d'intervention régionale de la Croix-Rouge (PIROI), en partenariat avec le Centre sur le changement climatique de la Croix-Rouge, et le Croissant-Rouge, organisait du 20 au 22 juin, une formation nommée "Serious Games", à destination des formateurs amenés à partager les techniques de sensibilisation à travers des animations interactives et ludiques sur les thématiques de la réduction des risques et du changement climatique.

Cette variété exceptionnelle vient de l'Océan Indien - Les coraux de mer Rouge font de la résistance au réchauffement climatique

Maoz Fine et son équipe plongent dans les eaux azur de la mer Rouge pour étudier une variété exceptionnelle de coraux qui résistent au réchauffement climatique... au moins pour le moment.

Ça s'est passé un 22 juin... 2016 - 50 personnes manifestent contre les incinérateurs devant la Région

Le Collectif Réunion Zéro Déchet s'est rassemblé l'après-midi du 22 juin 2016 devant l'hôtel de la Région pour dire "non aux incinérateurs et oui à une politique de gestion des déchets responsable, durable et créatrice d'emplois". Devant la pyramide inversée, une cinquantaine de personnes, dont les membres du collectif ATTAC 974 et d'Europe écologie les verts de La Réunion, se sont opposés, vêtus de combinaisons et de masques, au projet des deux incinérateurs inscrits dans le "plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux"

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques nuages viennent cacher le soleil

Quelques nuages viendront cacher le soleil, bien que majoritaire sur l'île, selon les prévisions de Météo France pour ce jeudi 22 juin 2017. Les températures profiteront des belles éclaircies pour se réchauffer.