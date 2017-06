Les auditions se poursuivent dans l'enquête préliminaire menée par le parquet national financier (PNF) pour corruption, favoritisme et trafic d'influence dans l'attribution des marchés de la nouvelle route du littoral (NRL). A l'issue d'une deuxième journée d'auditions menées à la caserne Vérines, à Saint-Denis, les gardes à vue du conseiller régional, Dominique Fournel, ainsi que celle de Mohamed Ahmed, directeur général des services de la collectivité ont été levées ce mercredi soir. Les auditions pourraient se poursuivre ce jeudi.

Depuis mardi matin, Dominique Fournel, vice-president du conseil régional chargé de la NRL au moment des faits supposés en 2013 et de trois agents de la collectivité ont été placés en garde à vue. C'est à cette date que le marché de 1,2 milliard d'euros avait été attribué au groupement Vinci/Bouygues pour la construction de la Route du littoral. Le groupe Eiffages s'était vu attribuer la partie congrue du marché évalué à 400 milllions d'euros.

L'élu régional et les trois salariés de la collectivité se trouvaient toujours en garde à vue mercredi matin lorsque Roger Georges, dirigeant de la SBTPC, membre du groupement Vinci/Bouygues, est arrivé à la caserne Vérines, où ont lieu toutes les auditions, en compagnie de son avocat Maître Marc Courteaud du barreau de Paris. Le chef d'entreprise est ressorti livre de la caserne en début de soirée.

Toujours ce mercredi, Michel Allamèle, chef d'une entreprise de terrassement et dirigeant d'un syndicat local du BTP a pour sa part été entendu en qualité de témoin. Interrogé à l'issue de son audition, ce dernier a déclaré "si ces gens (les enquêteurs du PNF - NDLR) sont là, c'est qu'ils ont des éléments sérieux. Ils ne seraient pas venus de Paris si cela n'était pas le cas".

Avant d'être entendu, Michel Allamèle avait violemment mis en cause des personnes devant la presse, et affirmé "avoir des révélations à faire et des témoignages à apporter". Un ancien membre du Cabinet de Didier Robert a également été entendu.

Karine Nabeneza, conseillère d'opposition centriste à la majorité régionale du président Didier Robert (LR) a été auditionné pendant plus de deux heures par les enquêteurs du PNF en qualité de témoin. Il y a quelques mois elle avait effectué un signalement au parquet national financier. Elle estime en effet que "plusieurs éléments pourrait laisser supposer l'existence de dysfonctionnements" "Je vais redire aux enquêteurs ce qu'il y avait déjà dans mon courrier de signalement. J'espère qu'il n'y aura pas de problème par la suite" a-t-elle déclaré à son arrivée à la caserne Vérines.

Elle faisait allusion aux menaces de mort peintes sur le portail du domicile de Thierry Robert dans la nuit de mardi à mercredi. "Avec ce que tu as dit sur la route du littoral, cet après-midi, tu es mort" a-t-il été inscrit en créole réunionnais sur le grillage du principal opposant LPA au président de Région Didier Robert.

Thierry Robert avait été auditionné pendant un peu plus de deux heures par les enquêteurs en tant que témoin suite à un signalement qu'il a effectué après du PNF.

A noter que de source proche du dossier, on indique que le cabinet juridique de Maitre Monod, avocat au barreau de Paris et représentant les intérêts du Conseil régional, avait alerté la collectivité sur le risque de dysfonctionnement pesant sur le marché de la NRL. Cet avertissement a été adressé peu de temps avant l'ouverture des plis par la commission d'appel d'offres, le 15 octobre 2013.

Ces sources ajoutent qu'une réunion a eu lieu la veille de l'ouverture des plis, en présence d'un avocat du cabinet Monod. Au cours de cette rencontre, il a notamment été question de ce "risque de dysfonctionnement". Il semblerait que ces mises en garde n'aient pas suffisament retenu l'attention de la collectivité régionale, commentent les sources proches de l'enquête.

L'ensemble du dossier, au centre de l'enquête préliminaire actuelle, découlerait de ce manque d'attention, estiment les mêmes sources.

Pour rappel

Les enquêteurs du parquet national financier (PNF) quant à eux sont arrivés à la caserne Vérines à Saint-Denis, ce lundi 19 juin 2017, où se tiennent les auditions dans le cadre de l'enquête préliminaire du PNF sur l'attribution du marché de la Nouvelle route du littoral. Ils sont au moins deux à avoir pris le premier vol en provenance de Paris. Maître Daoud, avocat de la collectivité régionale, se trouve également sur l'île.

C'est deux jours avant le premier tour des élections législatives qu'une série de convocations a été remise par les gendarmes à plusieurs élus dans le cadre de l'enquête diligentée par le PNF. En question, l'attribution des marchés de la NRL au groupement Vinci/Bouygues et GTOI/SBTPC pour un montant s'élevant à environ 1,6 milliard d'euros.

Une enquête préliminaire sur l'attribution des marchés de la nouvelle route du littoral a été ouverte pour "corruption" et "favoritisme" depuis début 2015. 11 perquisitions ont été menées simultanément par la brigade financière de la gendarmerie le jeudi 8 octobre 2015 à partir de 6 heures du matin. Sous l'autorité du parquet national financier, les forces de l'ordre sont notamment intervenues au conseil régional, au domicile du président du conseil régional Didier Robert situé à la Montagne et à la SBTPC. Des perquisitions ont également été menées dans les domiciles de Dominique Fournel, Jean-Louis Lagourgue et de collaborateurs proches du président de Région.

Le mardi 3 mai 2016, une nouvelle série de perquisitions a eu lieu chez des proches de Didier Robert et notamment au domicile de son épouse, Corinne Robert, dans les hauts de Saint-Paul. Au même moment, des gendarmes se rendaient à la Région et avaient un entretien de plus de deux heures avec le directeur de cabinet du président.

Le mardi 27 septembre 2016, les enquêteurs étaient de retour au Conseil Régional. Arrivés vers 9 heures, ils en repartaient à 18h20 avec plusieurs sacs de documents.

