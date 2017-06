La Plate-forme d'intervention régionale de la Croix-Rouge (PIROI), en partenariat avec le Centre sur le changement climatique de la Croix-Rouge, et le Croissant-Rouge, organisait du 20 au 22 juin, une formation nommée "Serious Games", à destination des formateurs amenés à partager les techniques de sensibilisation à travers des animations interactives et ludiques sur les thématiques de la réduction des risques et du changement climatique.

Après la formation régionale sur le changement climatique organisée en septembre 2016, la PIROI et le Centre Climat (basé aux Pays Bas), approfondissent aujourd’hui leur collaboration pour l’amélioration de la résilience des populations de l’océan Indien, en organisant à Saint-Denis une formation de formateurs aux "Serious Games", ou "Jeux Sérieux".

L’objectif de cet atelier est de former de futurs formateurs aux techniques de sensibilisation à travers des animations interactives et ludiques sur les thématiques de la réduction des risques et du changement climatique.

Les Serious Games enseignés ont été adaptés au contexte de la région océan Indien afin de donner aux participants tous les outils nécessaires pour former, à leur tour, des animateurs de sensibilisation à travers l’ensemble des pays membres de la PIROI.



Au cours de ces trois jours de formation, les neuf participants, issus majoritairement des équipes de la Plate-forme d'intervention régionale de la Croix-Rouge mais également de Météo-France et de la Cité du Volcan, ont eu l’opportunité de partager leurs expériences pédagogiques sur le changement climatique. Les ateliers ont permis d’explorer des outils et des jeux adaptés au contexte de l’océan Indien, de comprendre comment intégrer les Serious Games dans un projet pédagogique et d’apprendre à les animer.

Pour rappel, la plate-forme de la Croix-Rouge intervenait également auprès des plus petits, afin de les sensibiliser aux risques liés aux catastrophes naturelles, dans le cadre du plan "Paré pas Paré". Inondations, feux de forêts, tsunamis, ou cyclones, l'objectif du projet est également d'apprendre aux plus jeunes des gestes simples, face à ce genre de situation de crise, par le biais d'ateliers ludiques.