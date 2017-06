Le CHU a eu le plaisir d'accueillir les chorales "Joli coeur" de Saint-Pierre et "Coeur Métiss" de la Mutualité de Saint-Louis, qui ont offert un moment de convivialité très apprécié dans le hall du bâtiment central de Saint-Pierre.

Sur le CHU site Nord, plusieurs artistes locaux professionnels et amateurs se sont produits bénévolement sur une scène située sur l’esplanade de l’établissement. Les artistes ont répondu présents pour cette manifestation qui s’est tenue en présence de Mme Suzanne Cosials, Directrice du site Nord, de M. Lionel Calenge, Directeur Général du CHU de La Réunion et de M. Jacques Lowinsky, premier adjoint et représentant la Mairie de Saint-Denis.



La direction du CHU de La Réunion tient à remercier l’ensemble des organisateurs, artistes, associations et partenaires qui ont permis aux patients de profiter de quelques notes de musique au sein de ses établissements.