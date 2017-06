Quelques nuages viendront cacher le soleil, bien que majoritaire sur l'île, selon les prévisions de Météo France pour ce jeudi 22 juin 2017. Les températures profiteront des belles éclaircies pour se réchauffer. Ci-après, le bulletin complet.

Au lever du jour, la région du Volcan et le Sud Sauvage sont encore encombrés de nuages passagers souvent inoffensifs associés à un air de plus en plus frais. Ailleurs, le temps est très ensoleillé permettant aux températures de réchauffer rapidement l'atmosphère. A la mi-journée, le soleil résiste sur Saint-Denis, au bord du lagon et du côté de Saint-Leu.



Les éclaircies deviennent fugaces sur le relief au cours de l'après-midi. Quelques rares averses sont attendues sur les Hauts de l'Ouest et sur les Plaines.



Le vent de Sud-Est atteint 45 à 50 km/h en rafales sur Saint-Pierre et Saint-Denis. Une petite houle de Sud-Ouest de 1m50 à 2m est présente.