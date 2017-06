La route des Tamarins a été officiellement ouverte à la circulation le 23 juin 2009, mettant ainsi fin à un chantier qui a duré plus de 6 ans. Ce chantier titanesque, le plus important du siècle en France, a mis en oeuvre des savoir-faire et des technologies de pointe. Retour sur cette infrastructure hors du commun.

- Le coût de construction de la route des Tamarins est de 1,14 milliard d'euros. L'estimation de départ en 2003 était d'environ 700 000 euros. Le conseil régional a financé les travaux à hauteur de 85%. L'Europe a payé le reste de l'enveloppe.



- Le premier coup de pioche du chantier a été donné en mai 2003. Les travaux se sont achevés en juin 2009.



- Un peu plus de 2 800 personnes, cadres et ouvriers, ont participé à la construction de la route. 2 ouvriers sont morts dans des accidents de travail.



- 120 ponts enjambent les 120 ravines traversées par la route. 4 de ces ouvrages d'art sont littéralement spectaculaires. Il s'agit du pont de la ravine Fontaine (Saint-Leu), 150 mètres, du pont de la Grande Ravine (Trois-Basins), 250 mètres, du pont de Trois-Bassins, 450 mètres, et du viaduc de Saint-Paul, 750 mètres.



- Construite à mi-pente pour désenclaver les hauts des zones traversées, la route est longue de 34 km.



- Environ 50 000 véhicules emprunteront quotidiennement la route (70 000 en 2015). La vitesse est limitée à 90km/h par endroit. Cela, explique la prévention routière, en raison du grand nombre d'échangeurs (9 au total) ne permettant pas aux véhicules de circuler en toute sécurité à 110 km/h tout au long de la 4 voies.



- En roulant entre 110 et 90 km/h, limite des vitesses autorisées, il faudra 17 minutes pour aller de Saint-Paul à l'Étang-Salé ou de l'Étang-Salé à Saint-Paul. Par le littoral aux heures de pointe, il fallait entre une heure et deux heures pour effectuer ce même trajet.