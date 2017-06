On prend les mêmes et on recommence. Ce vendredi 24 juin, tous les candidats au baccalauréat technologique doivent repasser l'épreuve de langue vivante, espagnol. Une épreuve qu'ils avaient déjà passé lundi dernier. Le sujet qui leur a été distribué le jour J était déjà tombé en septembre 2016, pendant la session destinée aux élèves aux rattrapages. A 16h cet après-midi au lycée Leconte de Lisle, une quinzaine de lycéens devront recomposer pendant 2 heures. Ils livrent à Imaz Press leur réaction suite à cette erreur de sujet.

Après avoir appris la nouvelle, les réactions des lycéens au sujet de l'épreuve d'espagnol n'ont pas été des meilleures... Regardez.

Bahia et ses amis vont repasser l'épreuve d'espagnol cet après-midi. @Ipreunion pic.twitter.com/xGNzaRWLmW — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 23 juin 2017

Alexandre, élève au lycée Leconte De Lisle repasse l'épreuve d'espagnol aussi. Voici sa réaction @Ipreunion pic.twitter.com/uFHAQ12UcM — Diana EUPHRASIE (@DianaEUPHRASIE) 23 juin 2017

L'épreuve d'espagnol est la dernière que les candidats doivent passer. A 18h, ils pourront prétendre aux vacances mais devront patienter jusqu'au 5 juillet avant d'avoir les résulttas du baccalauréat.

de/www.ipreunion.com