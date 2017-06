Voici les titres développés ce vendredi :



- Marché de la NRL - Dominique Fournel dit qu'il ne savait pas

- Grand Boucan - 20 ans de liberté et grands renforts de sécurité

- Nouvelle route du littoral - ATR-FNAUT dénonce une dérive financière

- Ça s'est passé un 24 juin... En 2009, la route des Tamarins est officiellement ouverte

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le beau temps est au rendez-vous

Enquête du parquet national financier - La collectivité avait été mise en garde contre les dysfonctionnements - Marché de la NRL - Dominique Fournel dit qu'il ne savait pas

Dominique Fournel savait-il qu'une alerte avait été émise par un cabinet juridique parisien concernant des risques de dysfonctionnements dans l'attribution du marché de la nouvelle route du littoral (NRL) et si oui pourquoi aurait-il pris la décision d'ignorer cette mise en garde ? Cette question a longuement été débattue au cours de la quarantaine d'heures que le conseiller régional, ainsi qu'Ahmed Mohamed, directeur général de services de la Région, Clément Padre, directeur juridique de la collectivité, et Nicolas Morbé, directeur adjoint à la direction des routes ont passé en garde à vue dans le cadre de l'enquête préliminaire menée par le parquet national financier (PNF) pour corruption, favoritisme et trafic d'influence

Grand Boucan - 20 ans de liberté et grands renforts de sécurité

Ce dimanche 25 juin 2017, le Grand Boucan fête ses 20 ans d'existence. Entre chars colorés, défilé animé et percussions endiablées, l'événement mettra surtout l'accent sur la sécurité. Avec quelques changements au niveau des plages horaires et de la vente de boissons alcoolisées. Beaucoup plus de liberté, en revanche, pour les déguisements : cette année, c'est l'anniversaire qui sera mis à l'honneur. Le thème, large, invite à laisser parler son imagination.

Nouvelle route du littoral - ATR-FNAUT dénonce une dérive financière

L'engrenage. Un terme employé par les membres d'ATR-FNAUT* pour qualifier le chantier de la nouvelle route du littoral (NRL) durant leur conférence de presse organisée dans un restaurant de Saint-Denis ce jeudi 22 juin 2017.

Ça s'est passé un 24 juin... En 2009, la route des Tamarins est officiellement ouverte

La route des Tamarins a été officiellement ouverte à la circulation le 23 juin 2009, mettant ainsi fin à un chantier qui a duré plus de 6 ans. Ce chantier titanesque, le plus important du siècle en France, a mis en oeuvre des savoir-faire et des technologies de pointe. Retour sur cette infrastructure hors du commun.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le beau temps est au rendez-vous

Dès les premières lueurs du jour, il fera beau sur La Réunion, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 23 juin 2017.