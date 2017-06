Ce vendredi 23 juin 2017, le verdict de l'affaire Carl Davies devrait être connu en fin de journée. Le procès avait débuté ce mercredi, avec un seul accusé : Vincent Madoure, qui comparaît pour meurtre. Le corps du marin anglais avait été retrouvé en 2011 à Saint-Denis, non loin de la caserne Lambert. L'auteur présumé risque jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. La famille du ressortissant britannique est venue depuis la Grande-Bretagne pour assister à l'audience.

09h42 - L'audience est suspendue.

09h40 - C'est au tour de la soeur de Carl Davies de s'exprimer. Elle brandit une photo d'elle et de son frère. "Il était l'homme le plus gentil que vous ne pourrez jamais rencontrer. Je l'aime, il me manque. Ceux qui sont responsables, ils auraient pu tuer ma famille car elle ne sera plus la même. Je prie pour la justice" clame t-elle.

09h34 - "Le jour où mon fils est mort, une partie de moi-même est morte" raconte la mère de Carl Davies en sanglotant. Sa fille est près d'elle et la soutient étroitement. Son fils l'a appelé la veille de sa mort, lui indiquant qu'il se trouvait dans un endroit "beautiful". Elle aussi voit maintenant "la beauté" que son fils a vu. Elle se tourne directement vers l'accusé en l'interpellant : "Vous aussi, vous avez des enfants. Il faut quitter ces personnes que vous fréquentez." Vincent Madoure se contente de secouer la tête.

09h29 - "Ceux qui ont tué mon fils ne connaissaient même pas son prénom. Il ne connaissaient pas les valeurs que mon fils avait. Quand je regarder certains des accusés qui ne répondent même pas à vos questions, il n'y a que des mensonges qui sortent de leur bouche. La mort de notre fils n'avait pas d'importance pour eux. Mon fils ne leur aurait jamais donné son argent. Il se battait pour ses valeurs et sa liberté" martèle t-il. Lui se dit "consumé par la fureur". Il rapelle qu'aucun des accusés "ne s'est excusé pour ce qu'ils ont fait". Il salue encore une fois le travail de la police et l'accompagnement de Maître Boniface.

09h21 - Il indique que son fils, "par tous les aspects, était le meilleur de son unité". À la fin de sa carrière militaire, Carl Davies a "enseigné l'art pendant trois ans à des enfants défavorisés". Il précise que toute sa famille est "ici, aujourd'hui". Lui et sa compagne se sont mariés à 17 ans, et leur mariage dure maintenant depuis 40 ans. "Ils ont volé notre fils alors qu'il était dans la fleur de l'âge. Ils nous ont laissé un vide dans note vie" poursuit le père de Carl Davies, qui précise qu'ils ont vendu leur maison pour partir là où "personne" ne les connaissait.

09h17 - "Mon fils était une très belle personne. Il n'a pas eu de chance. Jusqu'au jour où on a perdu mon fils, je n'avait jamais entendu parler de La Réunion. Nous avons été très bien accueillis. Mon fils était tout ce que cette bande n'était pas. Il était honnête, digne. Le 9 novembre, la police m'attendait lorsque je suis rentré du travail. Notre monde s'est effondré" souffle t-il à la cour. Les jurés écoutent attentivement tandis que la soeur de la victime peine à retenir ses larmes.

09h13 - Le père de Carl Davies est invité à prendre la parole. Il est accompagné de sa femme, qui le tient par la main. La traductrice est à leurs côtés. Il souhaite "remercier le travail de la cour et de la police".

08h55 - Vincent Madoure est invité à s'avancer. Il indique être marié depuis le 19 août 2016 avec une jeune femme et avoir une petite fille. Depuis sa sortie de prison, il est sous contrôle judiciaire et cherche du travail. Son épouse est également au chômage.

8h51 - Le président relate une biographie de l'accusé. "Il décrit de bonnes relations avec ses parents. Il était intéressé à travailler dans le domaine de la pâtisserie pendant quelques temps" indique t-il. Son niveau intellectuel est dans la moyenne. Sa consommation d'alcool est régulière et excessive. Il a été condamné en 2011 pour des faits de vol organisé. Au sujet des faits, il "conserve le silence". Aucune anomalie mentale, ni d'abolition du discernement n'a été détectée par l'expert mandaté.

8h42 - Reprise de l'audience. Le président de la cour lit le témoignage d'un individu présent sur les lieux, le soir du drame. Il a croisé Ahamada près du McDo dans la soirée du 7 novembre 2011.

Jusqu'à ce vendredi, la cour d'assises reviendra sur le dossier Carl Davies : une affaire où subsistent encore de multiples zones d'ombre. Un jeune homme, Vincent Madoure, est dans le box des accusés pour y répondre de faits de meurtre. Défendu par Maître Moselle, il risque 30 ans de réclusion criminelle. La famille de la victime, qui devrait être présente à l'audience, sera représentée par Maître Boniface. Le procès a démarré ce mercredi et l'accusé clame toujours son innocences face à la cour et aux jurés.

Pour rappel, l’ancien commando des Royal Marines a été retrouvé sans vie en contrebas d’un canal d’évacuation des eaux pluviales à Saint-Denis, le 9 novembre 2011. Agé de 33 ans, le marin était arrivé deux jours auparavant à La Réunion, pour une escale. L’autopsie réalisée a révélé des traces suspectes telles qu’un coup sur la tête et un coup de couteau à l’abdomen. Des indices qui convergeaient vers un meurtre commis en groupe. Ce n’est qu’un an après, en 2012 que l’hypothèse tend à se confirmer, avec l’arrestation du gang du Bas de La Rivière. Neuf personnes de la bande avaient été interpellées pour une trentaine de vols et d’agressions. Elles étaient également soupçonnées d’avoir voulu racketter Carl Davies et de l’avoir tabassé à mort, alors que l’ex-militaire tentait de se défendre.

En 2013, quatre suspects dont un mineur de 16 ans avaient été mis en examen pour meurtre. Après décision de la chambre d’instruction ce mardi 28 juin 2016, les juges sont revenus sur le renvoi devant les assises de trois des jeunes hommes, en prononçant un non-lieu pour deux d’entre eux. Lors de l’audience, un mois auparavant, le manque de preuves avait déjà été mis en évidence.

En 2012, les parents du marin avaient envoyé un message vidéo dans lequel ils promettaient d’offrir 10 000 livres, soit 12 000 euros de récompense à toute personne susceptible de posséder des informations. En Angleterre, le meurtre avait suscité une vive émotion. Qui sera sans doute ravivée par cette absence perpétuelle de coupable, six ans après les faits.