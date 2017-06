L'île Maurice est actuellement frappée par une épidémie de grippe saisonnière. Les virus H1N1 et H3 N2 circulent eux-aussi sur l'île soeur et dans le reste du monde. L'agence régionale de santé océan Indien rappelle que le vaccin anti-grippal couvre ces deux souches de grippe et conseille vivement les personnes fragiles et les professionnels de santé à se faire vacciner.

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est en cours à La Réunion et durera jusqu’au 31 août 2017. A noter que la grippe H1N1 n'est en aucun cas une grippe aviaire, mais reste une forme de grippe plus virulente que les autres. Pour rappel, deux personnes ont perdu la vie à Maurice ces dernières semaines, après avoir contracté la grippe. A La Réunion l'an dernier, 19 personnes sont mortes, principalement à cause du H1N1.

Toutes les informations relatives à la vaccination sont à retrouver sur le site internet de l'ARS OI, www.ocean-indien.ars.sante.fr

