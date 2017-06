Dès les premières lueurs du jour, il fera beau sur La Réunion, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 23 juin 2017.

Le beau temps est présent sur l'île au lever du jour. Les nuages côtiers sont sans incidence sur la partie orientale. En montagne: le soleil est agréablement accueilli pour orienter à la hausse les températures fraiches de la nuit.



L'après-midi, en tous secteurs, les éclaircies restent bien ancrées, tout juste un peu plus de nuages sur les hauteurs de Saint-Denis et La Possession.



L'alizé de Sud-Est souffle en rafales (autour de 50 km/h) vers Sainte-Suzanne et Saint-Pierre. La mer est agitée au vent voire croisée vers le Cap-Méchant.



Une houle résiduelle de sud-ouest poursuit ces déferlements tout le long des côtes sud (les vagues sont de l'ordre de 1.5 à 2 mètres).