L'engrenage. Un terme employé par les membres d'ATR-FNAUT* pour qualifier le chantier de la nouvelle route du littoral (NRL) durant leur conférence de presse organisée dans un restaurant de Saint-Denis ce jeudi 22 juin 2017.

Ils dénoncent notamment le doublement des coûts de construction avec l’enveloppe supplémentaire de 250 millions d’euros validée le vendredi 16 juin dernier par les conseillers de la Région Réunion durant l’assemblée plénière. François Payet, porte-parole de l’association créée en novembre 2012, souhaite l’arrêt du projet sous sa forme actuelle.

Selon lui, les travaux n’avancent pas. " Pour le viaduc, 10 piles sur 48 ont été posées. Il y aura d’autres surcoûts. On est à 25 % de réalisation de l'ouvrage et on demande déjà 200 millions d’euros de plus et 50 millions pour la dépose des filets. C’est un projet mal évalué ", accuse-t-il. Autre élément soulevé : les risques d’édification d’ouvrages en mer.



" Nous n’avons aucune expérience dans ce domaine. Imaginons que les fondations bougent et que les piles se déforment avec la mer. Souvenez-vous du pont de la Rivière Saint-Étienne détruit par Gamède. Il a fallu 7 ans pour le reconstruire. Entre les études et sa réalisation ", prédisent les militants.

Ces derniers réagissent également aux auditions liées à l'enquête préliminaire sur l'attribution des marchés de la Nouvelle Route du Littoral (NRL) débutée ce mardi 20 juin 2017.



" Nous avons fait appel des quatre recours rejetés par le tribunal administratif de Saint-Denis à propos de ce chantier. Nous avons fait appel à la Cour de Bordeaux. À l’époque, nous étions traités de pantins. On dénonce cette engrenage depuis 2012 ", rappelle Pascale David, secrétaire de la structure. Elle réclame la mise en place d’une mission d’expertise économique et financière afin d'effectuer un audit.



" C’est le moment de faire une évaluation avec les surcoûts annoncés. Le ministre peut la demander. La Région et le préfet aussi", glisse François Payet. Ce dernier revient sur l’éventuelle absence d’ordre de service non signé par la collectivité régionale en ce qui concerne la route-digue entre la Possession et la Grande Chaloupe. Une affirmation lancée par le député-maire de Saint-Leu, Thierry Robert à la sortie de son audition à la caserne Vérines.



" Cet ordre de service est bloqué. Est-ce pour épargner le groupement d’une résiliation du marché ou pour le protéger en embarquant les Réunionnais dans un engrenage ? Ces entreprises n’ont pas été capables d’offrir les matériaux pour l’approvisionnement. On doit donc résilier. Il faut revenir un peu les pieds sur terre ", juge le représentant d’ATR-FNAUT.



Il désire réorienter les financements et détaille un tracé alternatif au chantier actuel. Et ce sans détruire les aménagements déjà accomplis depuis le démarrage de la NRL. " La future NRL et le viaduc peuvent se prolonger sous une galerie en pied de falaise et via deux tunnels de deux voies. Ces projets tournent autour de 35 millions d’euros du kilomètre. Contrairement aux 133 millions d’euros du km prévus ", proposent les membres du collectif.



Un chiffrage basé sur les prix unitaires contenus dans la déclaration d’utilité publique de 2011. Une solution qu’ils estiment plus raisonnable. Pas sûr que leur idée soit retenue…

* Alternative transport Réunion - Fédération nationale des associations d'usagers des transports

