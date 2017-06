Après plusieurs tentatives, le requin bouledogue juvénile, qui évoluait au niveau de la Passe de l'Ermitage, à Saint-Gilles, a été prélevé, nous apprennent plusieurs médias ce vendredi 23 juin 2017, tandis que l'information a été confirmée par le Centre de ressources et d'appui pour la gestion du risque requin. Il a été pêché aux alentours de 16h45. Nous publions ci-après le communiqué du CRA.

Après plusieurs tentatives, le requin bouledogue juvénile, qui évoluait au niveau de la Passe de l'Ermitage, à Saint-Gilles, a été prélevé, nous apprennent plusieurs médias ce vendredi 23 juin 2017, tandis que l'information a été confirmée par le Centre de ressources et d'appui pour la gestion du risque requin. Il a été pêché aux alentours de 16h45. Nous publions ci-après le communiqué du CRA.

Un requin juvénile bouledogue d'un mètre environ a été capturé à 16h40 au niveau de la passe de l’Ermitage, suite à la poursuite de l’opération de prévention menée conjointement par le comité régional des pêches marines et des élevages marins (CRPMEM), les moyens technologiques (drone) de la ligue réunionnaise de surf, les services de la mairie de Saint-Paul et ce sous la coordination du centre de ressources et d'appui sur le risque requin.



Au cours de l’opération de rabattage vers le piège installé il y a 10 jours, le jeune requin a été pris dans le filet trémail utilisé. Il a été retiré de la passe où il s’était installé depuis quelques semaines.



Une opération de valorisation scientifique est prévu en début de semaine prochaine. A titre préventif, l’enclos à serrure en place et les équipes restent mobilisés pour quelques jours supplémentaires.

Pour rappel, un piège a été installé le 10 juin dernier au niveau de la Passe pour capturer le requin juvénile. L'installation a été couplée de plusieurs tentatives de prélèvement, restées infructueuses.