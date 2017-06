Voici les titres développés ce samedi :



- La dégradation du filet anti-requins de Boucan Canot en images

- Les soldats du feu à l'honneur

- La méditation efficace pour aider les cancéreux à réduire leur angoisse

- Ça s'est passé le 24 juin 2016 : le Royaume-Uni vote le Brexit

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : beau temps et températures fraîches

Saint-Gilles-les-Bains - La dégradation du filet anti-requins de Boucan Canot en images

Sur la vidéo filmée ce jeudi 22 juin 2017 par Thierry Peres, on aperçoit nettement la dégradation du dispositif conçu pour éloigner les squales à Boucan Canot.

Les soldats du feu à l'honneur

Ce samedi 24 juin 2017, les départements de France métropolitaine et d'Outre-mer mettent à l'honneur les sapeurs-pompiers. A cette occasion, le SDIS 974 s'organise pour proposer une véritable rencontre avec le public, dont le rendez-vous est prévu à Saint-Leu, à partir de 10 heures, sur le parvis de la mairie.

La méditation efficace pour aider les cancéreux à réduire leur angoisse

La méditation, la relaxation et l'aide psychologique deviennent des armes à part entière dans la prise en charge des cancéreux et des malades en rémission, montrent plusieurs études cliniques présentées au plus grand colloque mondial sur cette pathologie.

Ça s'est passé le 24 juin 2016 - Le Royaume-Uni vote le Brexit

Les Britanniques ont voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne à l'occasion d'un référendum historique le 24 juin 2016. Même si le résultat de ce vote par référendum n'est pas juridiquement contraignant, le Royaume-Uni va maintenant entamer sa procédure de sortie de l'Union.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : beau temps et températures fraîches

Bonne nouvelle pour ce début de week-end : le beau temps est au rendez-vous ! Si quelques nuages pourront s'inviter en milieu de journée, l'ensoleillement devrait dominer. Les températures varient de 24 à 26 degrés sur le littoral est et 27 à 28 degrés du côté de l'ouest.