Ce samedi 24 juin 2017, les départements de France métropolitaine et d'Outre-mer mettent à l'honneur les sapeurs-pompiers. A cette occasion, le SDIS 974 s'organise pour proposer une véritable rencontre avec le public, dont le rendez-vous est prévu à Saint-Leu, à partir de 10 heures, sur le parvis de la mairie.

Ce samedi 24 juin 2017, les départements de France métropolitaine et d'Outre-mer mettent à l'honneur les sapeurs-pompiers. A cette occasion, le SDIS 974 s'organise pour proposer une véritable rencontre avec le public, dont le rendez-vous est prévu à Saint-Leu, à partir de 10 heures, sur le parvis de la mairie.

Outre le 14 juillet, la journée nationale consacrée aux sapeurs-pompiers permet à la population de rencontrer les brigades, au delà des évènement "souvents malheureux". En effet, durant cette journée, stands, activités et présentation des différents corps du Service départemental d'incendie et de secours de La Réunion, comme celui du GRIMP seront assurés, dans un cadre festif et détendu.

"La population nous connait bien au travers de nos interventions et nous connaissent surtout lorsqu'il y a des évènements malheureux et graves, dans des circonstances d'accident et de catastrophe" souligne le commandant Thierry Robert, chargé de mission volontariat au SDIS, qui s'occupe également de l'organisation de l'évènement. "Cette journée est aussi une possibilité de nous rencontrer sous de meilleurs hospices. Il permet à la population de prendre son temps (...) on sera à l'écoute du public, pour échanger et expliquer" ajoute-t-il.

De quoi susciter des vocations puisque les activités proposés par les apeurs-pompiers immergeront les jeunes en quête de découverte : pilotage de drone, découverte des véhicules et familiarisation avec le matériel d'intervention. "Comme pour le défilé du 14 juillet, cette journée nous permet de confirmer notre popularité. Les gens apprécient le métier et effectivement, à chaque occasion de rencontre avec nos citoyens, il est de coutume que nous recevions des candidatures, que nous invitions les personnes à repasser dans nos casernes un peu plus tard pour pouvoir candidater et se projeter sur les modalités d'intégration. Chaque année, nous avons une forte population qui se présente à nos test de sélection" pour devenir pompier volontaire, constate Thierry Robert.

Au cours de cette journée, les jeunes sapeurs-pompiers seront d'ailleurs à l'honneur. Agés entre 12 et 17 ans, ils représentent "la relève réunionnaise".

La journée se terminera par une cérémonie de remise de galons aux sapeurs-pompiers à partir de 16 heures. Les équipes du SDIS 974 attendent le public nombreux.

jm/www.ipreunion.com