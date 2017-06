Bonne nouvelle pour ce début de week-end : le beau temps est au rendez-vous ! Si quelques nuages pourront s'inviter en milieu de journée, l'ensoleillement devrait dominer. Les températures varient de 24 à 26 degrés sur le littoral est et 27 à 28 degrés du côté de l'ouest.

Nous restons dans le même type temps que la veille. Le beau temps est bien présent sur l'île. Seul quelques nuages côtiers viennent flirter sur le littoral de Sainte-Rose et Saint-Philippe avec éventuellement une ondée passagère . En montagne, le soleil est l'élément dominant même si quelques passages nuageux s'attardent sur les hauteurs de l'Est.



L'après-midi, les nuages de pentes se font un peu plus consistants mais au final ils finissent par s'étaler en particulier sur la baie de la Possession. Si vous organisez un pique-nique au parc du Colorado, il est conseillé de prendre une petite laine car la couverture nuageuse limite le réchauffement diurne. Ailleurs sur le pourtour du littoral et les plus hauts sommets, le soleil nous accorde toujours sa présence. Côté températures, toujours de saisons, il est attendu 17°c au Pas de Bellecombe, 21°c à Cilaos, 24 à 26°c sur le littoral Est et 27 à 28 °c sur le littoral Ouest



L'alizé de Sud-Est souffle en rafales sur le littoral Nord allant de Sainte-Suzanne à Saint-Denis, et sur le sud de Saint Joseph à Saint-Philippe avec des pointes de 50 à 60 km/h.



Une houle de sud-ouest se croise avec une mer du vent sur le Sud sauvage générant ainsi une mer un plus agitée.