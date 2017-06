Voici les titres développés ce dimanche :



- Affaire Grégory - Retour sur "ce soir-là" d'il y a trente ans

- Odhirathon - "Une mobilisation pour la vie, pour la santé"

- 20 sur 20 pour le Grand Boucan

- Ça s'est passé le 25 juin 2016 : 2016 - Une marche blanche pour pour Kenjy

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé :Les vagues de 8 mètres, le soleil et le vent au rendez-vous

- Affaire Grégory - Retour sur "ce soir-là" d'il y a trente ans

Alors que l'affaire Grégory revient sous les crépitements des appareils photos, 32 ans après la disparition de l'enfant, Eric Darcourt-Lézat, ancien journaliste de l'AFP, raconte comment il a appris l'information, le mardi 16 octobre 1984. Le journaliste retrace les méthodes de travail employées il y a trente ans par les journaliste, qui s'étaient pris de passion pour cette faire, tandis qu'à ce jour, plusieurs d'ombres persistent sur le dossier du petit Grégory.

- Odhirathon - "Une mobilisation pour la vie, pour la santé"

Ce lundi 26 juin marque le début de la semaine de sensibilisation contre les maladies ODHIR, c'est-à-dire l'obésité, le diabète, l'hypertension et l'insuffisance rénale. Le but est également de récolter des fonds nécessaires à la recherche sur l'île. Des artistes et des entreprises s'engagent du 26 juin au 1er juillet pour aider à cette cause à La Réunion.

- 20 sur 20 pour le Grand Boucan

Ce dimanche 25 juin 2017, la compagnie organisatrice de la manifestation, Pôle Sud, célèbre les 20 ans d'existence de l'événement. Découvrez tous les détails de ce grand moment placé sous le signe de la sécurité.

- Ça s'est passé le 25 juin 2016 : 2016 - Une marche blanche pour pour Kenjy

Le 25 juin 2016, c'est tout un quartier qui se réunit dans le silence pour le jeune Kenjy, décédé dans un tragique accident impliquant un poids-lourds, un bus et deux voitures sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis.

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Les vagues de 8 mètres, le soleil et le vent au rendez-vous

Après une nuit humide au Sud et Sud-Est du volcan, les nuages se dissiperont et les ondées s'estomperont en début de matinée ce dimanche 25 juin 2017. Des prévisions données par Météo-France ce samedi 24 juin.