La Police nationale procédait à 21 opérations de contrôle ce week-end du 23 au 25 juin 2017. 95 policiers relevaient 24 infractions.

La Police nationale procédait à 21 opérations de contrôle ce week-end du 23 au 25 juin 2017. 95 policiers relevaient 24 infractions.

Ils constataient huit conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux entre 0,58 mg/l et 1,03 mg/l d'air expiré), six défauts d'assurance, neuf défauts de permis de conduire et un refus d'obtempérer. Les forces de l'ordre comptabilisaient également 276 autres infractions au code de la route dont 169 excès de vitesse et 27 défauts de contrôle technique.