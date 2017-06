Après une nuit humide au Sud et Sud-Est du volcan, les nuages se dissiperont et les ondées s'estomperont en début de matinée ce dimanche 25 juin 2017. Des prévisions données par Météo-France ce samedi 24 juin.

Dans la journée, le temps deviendra généralement sec, agréable et lumineux. Des nuages se développeront dans les hauts mais pas de grande inquiétude à avoir. L'événement du jour sera l'arrivée d'un train de houle australe atteignant un pic de 3,5 mètres à 4 m dans l'après-midi. Ce puissant phénomène de Sud-Ouest touchera la Pointe des Galets jusqu'à la Pointe de la Table.

De quoi favoriser le remplissage des lagons au moment de la marée haute avec de forts courants côtiers. Les prévisionnistes appellent à la plus grande prudence demain après-midi avec des hauteurs maximales qui pourraient dépasser les 8 m. Côté températures, les maximales oscilleront entre 24 et 27 degrés sur la côte, 13° au Volcan et 20 dans les cirques.

Éole soufflera des rafales de Sud-Est à une vitesse de 50 à 60 km/h sur le littoral Nord-Est, sur la région de Sainte Rose et dans le Sud-Ouest du département. Un vent de Sud sensible affectera en journée les plages de l'Ouest jusqu'à la Pointe des Aigrettes.