Météo-France vient de publier un nouveau bulletin ce dimanche 25 juin 2017 à propos de la vigilance forte houle. Nous le publions en intégralité.

"Une houle de Sud-Ouest déferle sur nos côtes. Elle atteint son pic de l'ordre de 3,5 à 4 mètres dans l'après-midi de ce dimanche. Ce train de houle va se caractériser par de longues périodes qui vont se traduire par le déferlement de vagues particulièrement puissantes, notamment au moment de la marée haute quasiment en phase avec le pic de houle.

Ceci favorise également le remplissage des lagons et de forts courants côtiers. Les vagues les plus hautes peuvent atteindre et dépasser les 8 mètres. Cette houle commence à décroître au cours de la nuit de dimanche à lundi. Prochain bulletin ce lundi 26 juin à 8 heures."