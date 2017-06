Il revient ! Les enfants peuvent de nouveau venir se " défouler " sur l'immense jeu extérieur du Parc du Colosse depuis le 8 juin 2017. Une nouvelle annoncée ce jeudi 22 juin par la municipalité de Saint-André.

Ce bateau baptisé " Bel-Ombre " attend ses moussaillons après une fermeture intervenue le 25 octobre 2016 afin de procéder à sa réhabilitation. Des travaux rendus nécessaires par l’usure et l’utilisation de cet équipement gratuit en plein-air implanté sur un site naturel très prisé des Réunionnais. Notamment pour le traditionnel pique-nique du dimanche. Cette aire de jeux reste réservée aux marmailles de 3 à 12 ans. Le coût du chantier s’élève à 79 581 euros.

Au programme de ces aménagements : la pose d’un sol souple afin de renforcer la sécurité et l’hygiène, l’installation de nombreux accessoires comme des filets à grimper et des cordages. Les bois et les différents métaux ont aussi été traités afin d’allonger leur durée de vie. La structure de loisirs bénéficie aussi d’une nouvelle couche de peinture et arbore un nouveau look.

Des bancs neufs devraient également être édifiés par la régie municipale de la commune. La collectivité souhaite d’ailleurs dans les prochains mois continuer à réhabiliter d’autres équipements. Pas de précisions sur un éventuel calendrier.

ts/www.ipreunion.com