Les Réunionnais de confession musulmane célèbrent ce lundi 26 juin 2017 l'Eïd el fitr. La fête, l'une des principales de l'islam, marque la fin du mois de ramadan et de jeûne que les fidèles ont observé, depuis le samedi 27 mai, du lever au coucher du soleil. Comme tous les ans, des centaines de fidèles sont attendus au vélodrome de Champ-Fleuri et à la grande mosquée de Saint-Denis pour une grande prière commune. Eïd moubarak (bonne fête) à tous les Musulman(e)s de La Réunion.

Pour marquer cette journée de fête, familles et amis échangeront leurs vœux et se serreront la main en signe de paix avant de partager le repas. Les plus gâtés comme souvent dans toutes les fêtes, seront les enfants, qui recevront cadeaux et vêtements neufs. La grande prière se déroulera ce lundi à 7 h 10 au vélodrome de Champ-Fleuri et à 7 h 45 à la grande mosquée à Saint-Denis.

"C'est une fête religieuse mais aussi familiale. Des regroupements auront lieu dans plusieurs mosquées de l'île afin de célébrer l'Eïd el fitr. Ce sont des moments forts où il sera interdit de jeûner", commente Houssen Amode, président du conseil régional du culte musulman dans l'île.

Le mois du Ramadan fait partie des cinq piliers de l'islam au même titre que la croyance en un seul Dieu et au prophète Mohamed, les cinq prières quotidiennes, le pèlerinage à la Mecque et l'aumône.

Ramadan (du mot arabe ar-ramad qui signifie chaleur et sécheresse intenses) est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique, celui qui est le plus sacré de l'islam. Placées sous le signe du sacrifice et du partage, ces quatre semaines d'abstinence qui se terminent ont aussi été un grand moment de prière et de recueillement.

Pour les Musulmans, la fin du ramadan est "la petite fête" ou "la fête où l'on mange" (Eïd el Seghir ou Eïd el fitr en arabe). Elle est célébrée avant "la grande fête" ou "la fête du sacrifice" (l'Eïd el Kébir ou Eïd el Adha en arabe) célébrant la piété du prophète Abraham.

Eid moubarak à toutes et tous

