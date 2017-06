Ce lundi 26 juin 2017, la journée sera globalement ensoleillée sur La Réunion avec quelques nuages et de rares averses sur l'extrême Sud-Est de l'île sur les côtes et les flancs Sud et Est du Volcan, de Saint-Joseph à Sainte-Rose, indique Météo France dont nous publions le communiqué ci-dessous

Au lever du soleil, le ciel est bleu azur. Sur l'ensemble de notre département, la matinée est bien ensoleillé. Il faut attendre le début d'après-midi, pour que quelques nuages décident à recouvrir l'extrême Ouest des pentes du Maïdo à Bois de Nèfles et la Plaine des Chicots. Mais les averses restent rares, pour ainsi dire même inexistantes.

Partout ailleurs le soleil est au rendez-vous. En fin d'après-midi, avec le vent de Sud-Est, des entrées maritimes donnent des nuages sur l'extrême Sud-Est de notre département, sur les côtes et les flancs Sud et Est du Volcan, de Saint-Joseph à Sainte-Rose.

Là encore, les averses restent rares, mais quelques gouttes peuvent tout de même tomber. Les températures maximales, conformes aux normales saisonnières, sont proches des 23 à 25°C sur la côte Est, 26 à 27°C sur le littoral Ouest, 16 à 19°C sur le Volcan, 20 à 21°C dans les cirques.

Le vent de Sud-Est est modéré. De Sainte_Rose à Saint-André, les rafales soufflent entre 40 et 50 km/h. De même, sur le Sud-Ouest de l'île, de l'Étang Salé à Saint-Leu, des rafales de Sud-Est soufflent entre 30 et 40 km/h. Sur la façade Sud, la mer est forte avec cette houle de Sud-Ouest de l'ordre de 2m50 à 3m. Ailleurs, la mer est peu agitée à agitée.