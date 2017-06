En partenariat avec Pôle Emploi, l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPÉ) et le Pôle Relations extérieures Orientation et Formation pour l'Insertion Professionnelle (PROFIL) de l'Université de La Réunion proposent aux étudiants de Master 2 n'étant pas admissibles à ces concours une journée d'insertion professionnelle le jeudi 29 juin de 8h30 à 17h30 ESPÉ.

En partenariat avec Pôle Emploi, l'Ecole Supérieure du Professorat et de l'Éducation (ESPÉ) et le Pôle Relations extérieures Orientation et Formation pour l'Insertion Professionnelle (PROFIL) de l'Université de La Réunion proposent aux étudiants de Master 2 n'étant pas admissibles à ces concours une journée d'insertion professionnelle le jeudi 29 juin de 8h30 à 17h30 ESPÉ.

Apprendre à se réorienter, se réinventer et construire son projet. Tels seront les objectifs fixés par les équipes engagées pour l'insertion professionnelle des étudiants lors de la journée d’insertion professionnelle du 29 juin.

L’ESPE de L'Académie de La Réunion a pour principale mission de former, notamment, les futurs enseignants du premier et second degré ainsi que les encadrants de l'Education Nationale grâce aux Masters professionnalisant MEEF (Métiers de l'Enseignement de l'Ingénierie et de la Formation), de niveau Bac+5.

Cependant, l'accès à ces postes est néanmoins conditionné par la réussite aux concours nationaux. Chaque année, sur près de 230 candidats étudiants en Master 2, une moyenne de 70 étudiants ne passe pas cette étape. Mais ne pas réussir un concours peut devenir un tremplin professionnel et permettre reconversion.

Ainsi, pour permettre à ces jeunes de se reconstruire, deux étapes sont programmées. Une première journée le 29 juin pour s’informer, s’insérer, s’orienter et se réinventer. Une deuxième étape le 11 juillet, avec un job dating organisé par le Pôle Emploi pour les candidats intéressés.

de/www.ipreunion.com