L'office de radiodiffusion - télévision de France est créé le 27 juin 1964, d'une refonte de la Radiodiffusion-télévision française (RTF), dans le but de moderniser le service public de radio et de télévision en France et de satisfaire les besoins d'information, de culture, d'éducation et de distraction du public. Jacques-Bernard Dupont en prendra la direction. Le monopole du service public audiovisuel est par ailleurs maintenu. La chaîne de télévision éponyme sera diffusée du 25 juillet 1964 au 5 janvier 1975. (Images d'archives INA)

