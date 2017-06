Voici les titres développés ce mardi :



- Transport urbain dans le sud : une entreprise déplore les "positions dominantes de certains transporteurs"

- Assises régionales des risques naturels : tout savoir sur la gestion des catastrophes naturelles

- Moringue - Association Kaiasse - Une exposition et des spectacles dédiés aux grands moringueurs

- Ça s'est passé un 27 juin - [VIDEO] 1964 - L'ORTF est créé

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps maussade en perspective

Transport urbain dans le sud : une entreprise déplore les "positions dominantes de certains transporteurs"

Il veut dénoncer des "positions dominantes de certains transporteurs" dans le sud de l'île. Eric Caroupapoullé, PDG de Transport C.Joseph, compte bien porter plainte au pénal, estimant que le marché de la CIVIS serait "taillé sur mesure pour les grands groupes". Le nouveau contrat pour l'exploitation du transport urbain du sud de l'île devrait être alloué le 3 juillet.

Assises régionales des risques naturels - Tout savoir sur la gestion des catastrophes naturelles

Organisées par l'Etat et la Région, les premières assises régionales des risques naturels se tiendront ces mardi 27 et mercredi 28 juin 2017, à l'Université de La Réunion. L'objectif, réunir tous les acteurs de la gestion des risques naturels sur les territoires de l'océan Indien, particulièrement exposés aux cyclones, aux inondations ou encore, sur notre île, aux éruptions volcaniques.

Moringue - Association Kaiasse - Une exposition et des spectacles dédiés aux grands moringueurs

Ce vendredi 30 juin 2017, à partir de 18h30 au gymnase du lycée de Bel Air, se dérouleront les festivités organisées par 140 licenciés de l'école de moringue et de kali combat de l'association Kaiasse. Près de 300 personnes seront présentes. Une exposition et des spectacles seront animés en l'honneur des grands moringueurs réunionnais.

Ça s'est passé un 27 juin - [VIDEO] 1964 - L'ORTF est créé

L'office de radiodiffusion - télévision de France est créé le 27 juin 1964, d'une refonte de la Radiodiffusion-télévision française (RTF), dans le but de moderniser le service public de radio et de télévision en France et de satisfaire les besoins d'information, de culture, d'éducation et de distraction du public.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un temps maussade en perspective

La grisaille prend le dessus du soleil de ces derniers jours, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce mardi 27 juin 2017. Le vent sera lui aussi au rendez-vous.