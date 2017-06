Du mardi 27 juin au dimanche 2 juillet se dérouleront les Championnats d'Europe Junior à Dortmund en Allemagne. Côté français, sur l'ensemble des trois styles, ce sont 13 lutteurs qui seront en compétition et qui tenteront de faire briller la France lors de cette compétition de haut niveau.

La compétition de lutte libre se déroulera le mardi 27 et le mercredi 28 juin. La lutte féminine aura lieu le jeudi 29 et le vendredi 30 juin alors que la Lutte Gréco-Romaine se déroulera le samedi 1er et le dimanche 2 juillet.

Trois réunionnais représenteront la France dans 2 styles : en lutte libre et lutte réco-Romaine. Valentin Damour et Charles Afa défendront le drapeau français en lutte libre.

Ils ont une bonne expérience du haut niveau puisqu'ils ont participé aux championnats d’Europe en 2015 et aux championnats du monde en 2016. Ils sont tous les deux licenciés au lutte club de Saint-Joseph. Leur combat aura lieu le mardi 27 juin. Valentin Damour, junior 50kg, intègrera l’INSEP à la rentrée où il retrouvera Charles Afa, junior 74 kg.

En lutte Gréco-Romaine, Enrick Bataille qui s’est blessé lors de la préparation finale devrait être remplacé par son " dalon " de club et pôle France Raymond Langlet. Il luttera le dimanche 02 juillet. Raymond Langlet, junior 55 kg, est un licencié du club des Avirons.

