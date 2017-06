La grisaille prend le dessus du soleil de ces derniers jours, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce mardi 27 juin 2017. Le vent sera lui aussi au rendez-vous. Ci-après, le bulletin complet.

La grisaille présente sur le sud se généralise à l'ensemble du département.



Le temps devient bien nuageux au fil des heures aussi bien sur le littoral, les pentes et les sommets. Si les nuages sont nombreux, les averses le sont moins et sont de faible quantité. Le littoral nord bénéficie tout de même d'éclaircies. En résumé, une journée maussade se dessine sur l'île.



Le vent de Sud-Sud-Est est modéré. Les rafales les plus significatives atteignent 45 à 55 km/h de Sainte-Rose à Saint-André et de la Pointe au Sel à la Pointe des Aigrettes.



De la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table la mer est forte au déferlement de la houle de Sud-Ouest de 2 m à 2.5m.