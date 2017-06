Ce vendredi 30 juin 2017, à partir de 18h30 au gymnase du lycée de Bel Air, se dérouleront les festivités organisées par 140 licenciés de l'école de moringue et de kali combat de l'association Kaiasse. Près de 300 personnes seront présentes. Une exposition et des spectacles seront animés en l'honneur des grands moringueurs réunionnais.

Pour ce moment exceptionnel qui marque la fin de l’année sportive de l’association Kaiasse, les familles des grands moringueurs qui ont marqué notre Histoire sont conviées à l’événement. Une exposition dédiée à leurs témoignages constituera le rond qui accueillera les passages des enfants. Cette exposition, " les racines du Moring Réunionnais " met en exergue l’extraordinaire apport de près de 100 moringueurs de toute l’ile qui témoignent de leur pratique de cet art martial dans leur jeune âge et des grands noms qui ont marqué cette discipline.

Comme chaque année, tous les élèves de l'école KAIASSE, adeptes du Moring et/ou du Kali, seront rassemblés pour démontrer leurs connaissances et aptitudes. Les zarlor de l'association seront présents, les parents et officiels également. Il s'agira d'un moment de partage et de prestation de qualité. Par groupes d'âge, le public pourra assister à des passages de tous les élèves, âgés de 3 ans à 92 ans.

Au programme :

- 18h30 : Visite commentée de l’exposition sur le Moring des Anciens, en présence de leurs Héritiers/ Familles et discours des officiels

- De 19h00 à 20h30 : enchainement des spectacles de Moring’ (à partir des petits de 4 ans jusqu’aux adultes) en alternance avec les pratiquants du kali et self defence.

- 20h30 : Pot de clôture

