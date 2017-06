Les assises régionales des risques naturels ont commencé ce mardi 27 juin 2017, en présence de 300 personnes venus assister aux tables rodes organisées à l'Université de La Réunion. Dans 'amphithéâtre bioclimatique, trois grands sujets ont été débattus dans la matinée par les différents acteurs de la gestion des risques naturels de La Réunion, mais aussi des pays de la zone océan Indien.

Les assises régionales des risques naturels ont commencé ce mardi 27 juin 2017, en présence de 300 personnes venus assister aux tables rodes organisées à l'Université de La Réunion. Dans 'amphithéâtre bioclimatique, trois grands sujets ont été débattus dans la matinée par les différents acteurs de la gestion des risques naturels de La Réunion, mais aussi des pays de la zone océan Indien.

Autour des tables rondes prévues ce mercredi matin, trois thèmes principaux ont été débattus :

Les risques naturels du point de vue des populations, la place de l'individu et des pouvoirs publics dans la gestion de crise et le desin des îles ou comment se développer sur un territoire à risque.

Des ateliers sont organisés dès 14 heures, au sein du village "risques et vous", installé sur le parvis de l'Université.

Les premières assises des risques naturels datent de 2011. Pendant deux jours, une quinzaine d'acteurs échangent et informent le public sur la gestion des risques liés aux éruptions du volcan, aux cyclones, aux inondations ou aux feux de forêts. Le principe, "faire rencontrer les acteurs qui peuvent contribuer à la réduction des risques, les faire discuter ensemble d’un certain nombre de sujets de façon àvoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins" explique Paul Ferraand, chef du service prévention des risques natures et routiers au sein de la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de La Réunion (DEAL).

Pendant ces deux jours, la discussion sera élargie au public qui fera par la suite le relais avec la population. Les associations locales ou les instances venant du Mozambique, de Maurice, de Madagascar, des Seychelles ou de Mayotte , rencontrent les différents acteurs et partenaires afin de partager leur expérience et de s'approrter mutuellement de nouveau outils, pour la continuité du travail commun de la réduction des risques naturels.



Ces assises consistent également à renforcer la prévention auprès de la population, car "un investissement en amont sur des mesures de prévention ou de protection, évite des dommages qui peuvent être considérables. Tout ce qu’on peut faire en amont a un très bon rapport qualité-prix parce que nous sommes capables d’éviter ou de limiter les conséquences des catastrophes." ajoute Paul Ferrand.



Le grand public est convié dès ce mercredi aux larges rencontres avec les différents acteurs et aux mini-conférences organisées en ce sens. L'intégralité du programme est à retrouver sur www.assisesrisques2017.re

