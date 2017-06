La Légion d'honneur est la plus élevée des distinctions nationales. Elle est la récompense de mérites éminents acquis au service de la Nation, à titre civil ou militaire. Le 23 juin dernier, une assemblée générale du comité ouest de la Légion d'honneur s'est tenue afin de présenter les récipiendaires de la Légion d'honneur.

Cette reconnaissance, appréciée comme telle par ses récipiendaires, implique aussi des devoirs tels que donner du sens à cette reconnaissance, porter les valeurs qui la sous-tendent et les traduire spécialement auprès de ceux qui se trouvent en situation difficile.

Ainsi, la SMLH (Société des Membres de la Légion d’Honneur), représentée localement par Jean-François Gros, président de la section Réunion, et les différents comités au niveau départemental, ont pu présenter leur contribution au rayonnement des valeurs et de la culture française dans un esprit civique et patriotique.

Présente à cette assemblée générale, Gertrude Carpanin, élue en charge des relations avec les anciens combattants, a aussi souligné l’engagement des membres de l’association à La Réunion tant dans la lutte contre l’illettrisme que l’aide à la recherche d’emploi et l’insertion sociale en passant par le maintien du lien intergénérationnel. À cet effet, 4 jeunes ont été récompensés par le "Prix de l’initiative Citoyenne de la Légion d’Honneur".

Dans l’ordre des prix décernés :

-4ème Adoralice Vienne

-3ème Anna Mussard

-2nd Emmanuel Lambert

-1ère Christina Icaze