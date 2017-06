Il veut dénoncer des "positions dominantes de certains transporteurs" dans le sud de l'île. Eric Caroupapoullé, PDG de Transport C.Joseph, compte bien porter plainte au pénal, estimant que le marché de la CIVIS serait "taillé sur mesure pour les grands groupes". Le nouveau contrat pour l'exploitation du transport urbain du sud de l'île devrait être alloué le 3 juillet.

Il veut dénoncer des "positions dominantes de certains transporteurs" dans le sud de l'île. Eric Caroupapoullé, PDG de Transport C.Joseph, compte bien porter plainte au pénal, estimant que le marché de la CIVIS serait "taillé sur mesure pour les grands groupes". Le nouveau contrat pour l'exploitation du transport urbain du sud de l'île devrait être alloué le 3 juillet.

"La situation devient intenable" : pas de nuance pour le PDG de Transport C. Joseph lorsqu’il parle de la situation du transport dans le sud de l’île. L’entreprise réunionnaise a porté plainte devant l’Autorité de la concurrence sur les "positions dominantes de certains transporteurs". En cause : le futur vote de la Civis au sujet de l’attribution d’une délégation de service public pour l’exploitation du transport urbain du sud de l’île. Une seule offre aurait été présentée, en raison d’un marché qui serait "taillé sur mesure pour les grands groupes", selon Eric Caroupapoullé, PDG de l’entreprise. Ce dernier souhaite ainsi dénoncer "la mainmise des grands groupes sur le secteur du transport" à La Réunion.

Contactée, la Civis tient à préciser que cette délégation de service public "n'a pas encore fait l'objet d'une attribution" : le vote est en effet prévu pour le 3 juillet. "En tout état de cause, cette attribution prochaine interviendra à l’issue d’une procédure de délégation de service public encadrée par les textes que la Civis scrupuleusement respectés dans un souci constant de faire bénéficier à ses usagers d’un réseau de transport public de qualité et adapté aux objectifs budgétaires de la Civis" assure le président de l'intercommunalité, Michel Fontaine.

Mais, à en croire les dires d'Eric Caroupapoullé, le ver serait déjà dans la pomme : "si ce nouveau contrat de la Civis est alloué le 3 juillet, ce sont les familles de Cilaos, de Petite Île, de Saint-Louis et d’autres communes du Sud qui seront affectées, car nous devrons licencier plusieurs dizaines de personnes" prévoit le directeur.

Par ailleurs, l’entreprise réunionnaise précise que la plainte portée devant l’Autorité de la concurrence depuis l’année dernière a bien conclu "qu’il y avait collusion dans l’industrie du transport pour l’allocation de contrats". Une plainte devrait être déposée au pénal cette semaine. "Nous allons évidemment soutenir nos arguments par des faits en bonne et due forme" promet Eric Caroupapoullé, qui précise que sa société emploie "120 salariés". Sa démarche s’inscrit donc "dans l’espoir de préserver l’emploi de son personnel" et de "mettre fin à ces pratiques". Il estime que si l’attribution de ce contrat est votée, elle aura "un impact négatif important" sur son activité.



L’entreprise dessert actuellement plusieurs communes et villes de Cilaos, de la Petite-Île, de Saint-Louis et de Saint-Leu. "Il est urgent que le secteur du transport connaisse une concurrence saine et qu’il y ait plus de diversité parmi les acteurs économiques" conclue son dirigeant.