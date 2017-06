Ce mardi 27 juin 2017, la chaîne Antenne Réunion a annoncé une réorganisation de son pôle Information. Le poste de rédactrice en chef TV-Web sera confié à Sabrina Supervièle. Un poste de directrice de l'information sera créé avec Yolande Calichiama. Nous publions le communiqué du média télé ci-dessous.

Ce mardi 27 juin 2017, la chaîne Antenne Réunion a annoncé une réorganisation de son pôle Information. Le poste de rédactrice en chef TV-Web sera confié à Sabrina Supervièle. Un poste de directrice de l'information sera créé avec Yolande Calichiama. Nous publions le communiqué du média télé ci-dessous.

Suite au départ prochain d’Éric Fontaine, actuel rédacteur en chef d’Antenne Réunion, un poste de Directrice de l’information va être prochainement créé, il sera confié à Yolande Calichiama.

Le poste de Rédactrice en chef TV – Web est confié à Sabrina Supervièle.

Yolande Calichiama, 37 ans, est diplômée d’une Maîtrise d’Information – Communication de l’Université de La Réunion et titulaire d’un MBA dispensé par Paris – Dauphine. Elle a intégré Antenne Réunion en 2003 et, depuis 2006, présente les journaux télévisés notamment l’édition du 19H00 qui se maintient à des hauts niveaux d’audience. Yolande Calichiama continuera à assurer la présentation du 19H00.

Sabrina Supervièle, 37 ans, est diplômée d’une Maîtrise d'Économie de Paris – Dauphine. Elle a intégré Antenne Réunion en 2003 comme Journaliste Reporter d’Images. Depuis 7 ans, elle assurait la présentation du journal télévisé de 12H30 qui atteint des audiences records. Sabrina Supervièle ne présentera plus le JT de 12H30 mais conservera la présentation de l’émission "En Tête à Tête".

Selon Christophe Ducasse, "une nouvelle fois Antenne Réunion démontre sa capacité à se renouveler par la promotion interne" ; le Directeur Général d’Antenne Réunion déclare : "c’est avec enthousiasme et confiance que je nomme Yolande Calichiama et Sabrina Supervièle à ces postes clefs. Avec l’appui de leur équipe d’encadrement et de l’ensemble de la rédaction, elles sauront poursuivre notre stratégie d’innovation et maintenir la confiance avec les Réunionnais".

Eric Fontaine a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Christophe Ducasse salue le travail réalisé par Eric Fontaine et sa totale implication durant près de 20 ans au service d’Antenne Réunion.