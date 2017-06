Le plus ancien jeu radiophonique de France arrive à La Réunion pour la première fois, pour une série d'enregistrement avec les Réunionnais. Cinq émissions seront enregistrées sur l'île. Ce mardi 27 juin, Nicolas Stoufflet, animateur de l'émission depuis 2009 et son collaborateur Yann Pailleret, ont échangé sur le jeu et le déroulement du tournage dans le département.

Il existe depuis 1958 et débarque à La Réunion pour la première fois. Le célèbre jeu radiophonique consiste à répondre à huit questions de culture générale. Elles sont envoyées par les auditeurs et spectateurs de France Inter. Elles sont principalement reçues par internet et par courrier postal. " On les classe par niveau de difficultés, par leur intérêt, par la diversité des sujets abordés. On en reçoit plus d’une centaine et on ne garde que 10 %", explique Nicolas Stoufflet, l’animateur.

La particularité de ce jeu est qu’il est enregistré hors studio. Il est tourné partout en France dans les tous les départements français, métropole et Outre-mer. " Le mot d’ordre est la valorisation des territoires ". L’émission, diffusée sur France Inter à 12h45 (heure métropole) est " la plus écoutée de la radio avec 1 500 000 auditeurs ", lâche Yann Pailleret, collaborateur du jeu.

Un succès probablement dû au fait que l’émission n’a pas vraiment évolué en 60 ans, mis à part son nom puisqu’il s’appelait " Jeu des 1000 francs ", d’après Nicolas Stoufflet. " Les gens aiment des choses qui ne bougent pas dans un monde qui bouge ". Il assure tout de même que les émissions ne sont jamais les mêmes.

C’est une première à La Réunion. Tout le monde peut y participer : " C’est un jeu qui n’est pas facile, c’est ce qui fait le charme et l’intérêt du jeu ". Trois sessions d’enregistrement sont prévues : mercredi 28 juin à Saint-Benoît, jeudi 29 juin au Tampon et vendredi 30 juin à Saint-Denis. Les émissions seront diffusées début septembre sur France Inter à la mi-journée.

de/www.ipreunion.com