Alors que le début de la coupe est imminent - À bord de leurs tracteurs, les planteurs haussent le ton

Ce mercredi 28 juin 2017, les routes devraient être à nouveau asphyxiées par les tracteurs des planteurs. Alors que Tereos refuse aujourd'hui de négocier avec les syndicats des Jeunes Agriculteurs et de la FDSEA, une centaine d'agriculteurs devrait aujourd'hui rejoindre la préfecture en opération escargot depuis l'est de l'île. Deux audiences sont ensuite prévues dans la journée au Conseil Départemental et à la Région.

[AUDIO] Les Réunionnais sont invités à y participer - Le jeu des 1000 Euros débarque à La Réunion

Le plus ancien jeu radiophonique de France arrive à La Réunion pour la première fois, pour une série d'enregistrement avec les Réunionnais. Cinq émissions seront enregistrées sur l'île. Ce mardi 27 juin, Nicolas Stoufflet, animateur de l'émission depuis 2009 et son collaborateur Yann Pailleret, ont échangé sur le jeu et le déroulement du tournage dans le département.

[AUDIO] Le quartier de Saint-Paul fête le végétal - Sans Souci Lontan, Sans Souci Domin : " Célébrons la nature ! "

La Ville de Saint Paul et la SEMADER organisent le samedi 1er juillet, de 8h à 17h, une journée de festivité autour de la nature sur le Plateau noir, chemin Sans Souci. C'est la deuxième édition de la grande fête de Sans Souci, puisque l'an dernier le patrimoine vivant historique et culturel était mis en avant. Des activités sont prévues tout au long de la journée notamment une randonnée, une découverte des arbres remarquable et d'un village associatif.

Ça s'est passé un 28 juin - 1974 - La loi sur la majorité passant de 21 à 18 ans, votée au Sénat

Elle sera l'une des premières mesures prises par Valéry Giscard d'Estaing après son élection à la présidence de la République. L'abaissement de l'âge de la majorité électorale et civile de 21 à 18 ans est presque voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale, puis accepté par le Sénat, le 27 juin 1974. La loi sera promulguée le 5 juillet suivant.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Il fait frais mais il fait beau

La fraîcheur est toujours au rendez-vous du petit matin, ce mercredi 28 juin 2017, malgré le soleil. Quelques nuages feront leur entrée sur l'Ouest, sans gravité.