Les habitudes bougent du côté de l'aéroport Roland Garros. En raison du début de la saison haute, l'aérogare s'organise pour gérer la forte affluence attendue dès le 8 juillet prochain. Nous publions ci-après le communiqué de l'aéroport dans son intégralité.

Les habitudes bougent du côté de l'aéroport Roland Garros. En raison du début de la saison haute, l'aérogare s'organise pour gérer la forte affluence attendue dès le 8 juillet prochain. Nous publions ci-après le communiqué de l'aéroport dans son intégralité.

14% de capacités supplémentaires attendus

La haute saison de l’hiver austral 2017 a commencé le vendredi 23 juin à l’Aéroport de La Réunion Roland Garros. Elle se poursuivra jusqu’au dimanche 5 septembre. Dans un contexte de croissance soutenue du trafic, une densification du programme des vols est constatée sur toute la journée à certaines dates.

La pointe de trafic de la matinée est générée par les vols de jour vers la métropole d’Air Austral, Air France et Corsair, et désormais par un départ matinal supplémentaire de French Blue, le samedi. La pointe du soir est amplifiée par le vol quotidien de French Blue, mais aussi par les décollages en soirée des vols vers Bangkok et Chennaï et trois départs par semaine vers Maurice à 21h30. Une nouvelle pointe est également constatée l’après-midi, avec la programmation de gros porteurs à destination de Maurice et de Mayotte.

Les prévisions pour la haute saison qui commence font état d’une progression de plus de 4% des mouvements d’avions, et de plus de 14% du nombre potentiel de passagers (environ 83 000 sièges en plus par rapport à 2016, soit près de 65 000 passagers potentiels supplémentaires).

Journées de forte affluence

L’Aéroport Roland Garros et les services de l’Etat ont renforcé leurs équipes en prévision des périodes de forte affluence. Le deuxième poste de contrôle des formalités (dans la partie Est de l’aérogare) permettant d’accéder à la salle d’embarquement sera ouvert aux dates et heures de pointe. L’opération Sourires Tranche Papaye, consistant à mobiliser des agents d’accueil temporaires sera activée pendant les plages horaires de forte affluence, en zone publique mais aussi en salle d’embarquement.

L’accès au hall départ sera réservé aux seuls passagers et aux clients se rendant aux comptoirs commerciaux des compagnies aériennes les :

• samedi 8 juillet de 5h30 à 11h00

• mercredi 12 juillet de 5h30 à 11h00

• jeudi 20 juillet de 17h00 à 22h00

• samedi 29 juillet de 5h30 à 11h00.

En fonction des remplissages constatés à J–15, les mêmes mesures pourraient également être appliquées les :

• mercredi 2 août de 5h30 à 11h00

• samedi 5 août de 5h30 à 11h00

• samedi 12 août de 5h30 à 11h00

• mardi 15 août de 17h00 à 22h00

• samedi 19 août de 5h30 à 11h00

• samedi 26 août de 5h30 à 11h00

A ces dates, la dépose-minute restera possible devant le linéaire de l’aérogare, ainsi que l’accès aux commerces et services de l’aérogare. Compte tenu des prévisions de trafic très importantes à certaines dates, ce dispositif est mis en œuvre les lundi 10 juillet et dimanche 30 juillet, toute la journée à un degré supérieur : non seulement l’accès au hall départ sera réservé aux seuls passagers, mais la dépose-minute se fera sur le parking public. Ces mesures pourraient également être appliquées les dimanches 6 et 13 août, en fonction du niveau de remplissage des avions : la décision sera prise quinze jours auparavant. Pour chacune de ces journées plus de 11 000 passagers (arrivées + départs) et 40 mouvements d’avion (20 arrivées + 20 départs) sont attendus.

Accès régulé à la salle d’embarquement

Aux heures de pointe, un nouveau mode de gestion de la file d’attente aux contrôles de police sera mis en œuvre lorsque le trafic attendu dépassera 1 260 passagers sur quatre heures. Des files spécifiques à chaque vol seront momentanément créées. Cette disposition, appliquée ponctuellement depuis quelques mois, a fait les preuves de son efficacité et a été appréciée des compagnies aériennes comme des passagers.

Cette mesure de régulation vise à éviter les phénomènes d’engorgement en salle d’embarquement, actuellement en travaux et dont la capacité est réduite durant cette haute saison. Des espaces d’attente ont néanmoins été aménagés au niveau 2 de cette salle (étage des salons des compagnies) pour accroitre le nombre de sièges disponibles. Une terrasse extérieure de 66m2 pourra également être ouverte en très forte pointe.

En cas de vol retardé, des mesures spécifiques sont mises en place pour prendre en charge les passagers tout en maintenant l’activité de l’aéroport en salle d’embarquement.

Le public est invité à consulter le site internet de l’Aéroport de La Réunion Roland Garros, www.reunion.aeroport.fr pour s’informer des horaires des vols au départ et à l’arrivée, actualisés en temps réel. Il est également conseillé aux passagers de porter une attention particulière à leurs bagages, dans un contexte "Vigipirate Renforcé" et de privilégier la dépose-minute pour accéder à l’aérogare. Enfin la société aéroportuaire recommande aux passagers d’anticiper ses déplacements sur l’aéroport et de se présenter 3 heures avant le départ pour un vol long-courrier et 2 heures pour un vol régional.

En septembre, un nouveau circuit pour les passagers



Les travaux en cours consistent à aménager un nouveau circuit pour les passagers au départ. Opérationnel en septembre, il apportera un confort nettement amélioré sur le parcours entre l’enregistrement et la salle d’embarquement. Après l’enregistrement, les passagers seront invités à rejoindre le niveau 2 (1er étage de l’aérogare), via un nouvel escalier, un escalator ou un ascenseur – pour les personnes à mobilité réduite – afin d’accéder à la zone des contrôles. Ils pourront dire au revoir à leurs accompagnants dans un espace confortable et climatisé, qui donnera sur une terrasse ouverte sur les pistes et un escalier extérieur permettant aux accompagnants de quitter l’aérogare sans avoir à redescendre dans le hall public.



Après les contrôles de police et de sûreté, les passagers traverseront un nouveau magasin hors taxe, dont la surface aura été portée à 650 m2. Cette importante transformation intérieure vise également à créer de nouvelles surfaces commerciales qui entreront progressivement en service à partir du quatrième trimestre 2017. A l’horizon 2019, l’aérogare comptera vingt boutiques et points de restauration. La Société Aéroportuaire a sélectionné un ensemble d’enseignes locales et internationales répondant aux attentes exprimées par les passagers et aux standards des aéroports internationaux.