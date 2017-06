Ce mercredi 28 juin 2017, les routes devraient être à nouveau asphyxiées par les tracteurs des planteurs. Alors que Tereos refuse aujourd'hui de négocier avec les syndicats des Jeunes Agriculteurs et de la FDSEA, une centaine d'agriculteurs devrait aujourd'hui rejoindre la préfecture en opération escargot depuis l'est de l'île. Deux audiences sont ensuite prévues dans la journée au Conseil Départemental et à la Région.

Ce mercredi 28 juin 2017, les routes devraient être à nouveau asphyxiées par les tracteurs des planteurs. Alors que Tereos refuse aujourd'hui de négocier avec les syndicats des Jeunes Agriculteurs et de la FDSEA, une centaine d'agriculteurs devrait aujourd'hui rejoindre la préfecture en opération escargot depuis l'est de l'île. Deux audiences sont ensuite prévues dans la journée au Conseil Départemental et à la Région.

Ils ne comptent pas baisser les armes maintenant. Les planteurs ont prévu de mener une opération escargot ce mercredi depuis le sud de l'île. Des tracteurs partiront de Petite-Île à 4 heures ce matin pour rejoindre Sainte-Rose avant de se diriger vers Saint-Benoît et Bois-Rouge à Saint-André où ils devraient faire deux arrêts. Il quitteront ensuite l'est vers 8 heures pour relier la préfecture à Saint-Denis. C'est une centaine d'engins qui est attendue sur le chef-lieu. À 14 heures, une audience est ensuite prévue au Conseil Départemental, puis à la Région à 17 heures.

Et si cette action était d'ores et déjà prévue, le communiqué de Tereos publié ce mercredi a sûrement (re)mis le feu aux poudres. Le syndicat du sucre, annonce sans ambages mettre fin aux négociations avec les syndicats des JA et de la FDSEA, évoquant une "accumulation de comportements inacceptables". Parallèlement, le groupe sucrier ferait l'objet d'une enquête depuis 15 jours en Métropole, pour un éclaircissement sur leurs demandes de subventions, selon une information de Linfo.re et confirmée par une source proche du dossier.

Le président des Jeunes Agriculteurs, Bruno Robert, admet que cet écart de leurs syndicats à été difficile à avaler. "Mais, on a tout de suite fait comprendre aux adhérents qu'il s'agit d'une provocation de plus" balaie t-il d'un revers d'un main. Et de rajouter que sans eux, "la CGPER ne pourra pas signer une bonne convention", car les deux syndicats représentent pas moins de 44 % des planteurs.