François Hollande l'avait promis lors de sa campagne présidentielle. L'ancien président de la République a tenu sa promesse et a établi le mariage homosexuel en France, dont la loi a été promulguée le 17 mai 2013. Peu de temps après l'élection, Dominique Bertinotti, alors ministre déléguée à la Famille a annoncé la présentation du projet de loi du mariage pour tous, le 29 juin 2012.

François Hollande l'avait promis lors de sa campagne présidentielle. L'ancien président de la République a tenu sa promesse et a établi le mariage homosexuel en France, dont la loi a été promulguée le 17 mai 2013. Peu de temps après l'élection, Dominique Bertinotti, alors ministre déléguée à la Famille a annoncé la présentation du projet de loi du mariage pour tous, le 29 juin 2012.

Comme promis par le président fraîchement élu en 2012, le projet de loi pour l'ouverture du mariage aux personnes de même sexe est annoncé par la minisre déléguée à la Famille. Non sans mal, après plusieurs semaines de manifestations menées par "Manif pour tous" en métropole, mais aussi à La Réunion, la loi Taubira est finalement adoptée et sera promulguée en mai 2013. Les personnes homosexuelles peuvent depuis se marier et adopter.

Dans la continuité de la loi, le Comité d'éthique s'est déclaré favorable à l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires ce mardi 27 juin 2017. Un sujet qui fait autant débat que le mariage gay et pour lequel la "Manif pour tous" reste aux aguets.

www.ipreunion.com