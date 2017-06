Ce jeudi 29 juin 2017, 14 599 collégiens tableront sur la première des deux épreuves écrites du diplôme national du brevet, dont le coup d'envoi sera donné à 14h45 par les mathématiques. L'examen s'achève le 30 juin prochain. (Photo d'archives)

Ce jeudi 29 juin 2017, 14 599 collégiens tableront sur la première des deux épreuves écrites du diplôme national du brevet, dont le coup d'envoi sera donné à 14h45 par les mathématiques. L'examen s'achève le 30 juin prochain. (Photo d'archives)

Lors de cette session 2017, 14 599 élèves, plus nombreux que l'an dernier, vont plancher sur les épreuves du brevet, examen qui clôture leur enseignement au collège.

Les mathématiques donnent le coup d'envoi de l'examen, à partir de 14h45 à La Réunion. "Le sujet est constitué de plusieurs exercices pouvant être traités indépendamment les uns des autres. Présentés sous des modalités différentes, certains exigeront de la part du candidat une prise d’initiative. Le sujet comporte au moins un exercice d’algorithmique ou de programmation" précise l'Académie dans un communiqué. S'en suivra l'épreuve de physique-chimie, de 17 à 18 heures.

Pour la journée du 30 juin, les collégiens débuteront par l'épreuve d'histoire-géographie, couplée de l'enseignement moral et civique, de 10h15 à 12h15. Le sujet sera composé d'une premiere partie, comprenant, l'analyse, la compréhension et l'interprétation de documents et œuvres dans le champ des 4 disciplines. L'examen se terminera par les exercices - la rédaction et la dictée - de français, jusqu'à 18h00.

De 7 heures auparavant, l'examen aura une durée de 8 heures pour cette session, dont les résultats dépendront également du contrôle continu de l'année de 3e.

À la session 2016, le taux de réussite au diplôme national du brevet s'était élevé à 83,78 % en série générale et 88,07 % en série professionnelle, soit un total global de 84,36 % pour l’académie (87,3 % au national).

Pour réussir le brevet, l’élève doit obtenir 350 points sur 700. Selon le nombre de points obtenus, les élèves peuvent se voir attribuer des mentions : "assez bien" (plus de 420 points), "bien" (plus de 490 points) ou "très bien" (plus de 560 points).

A la prochaine rentrée scolaire, une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves à laquelle les parents sont conviés, sera proposée par chaque collège.

Bonne chance a zot.

jm/www.ipreunion.com