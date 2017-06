Ils ne lâchent rien. Les planteurs ont encore donné de la voix ce mercredi 28 juin 2017 pour faire valoir leurs revendications. Les agriculteurs exigent toujours l'augmentation du prix de la tonne de canne, face aux usiniers, qui restent silencieux et ne veulent pas réintégrer la table des négociations. Cette nuit, certains planteurs ont passé la nuit devant la préfecture, après une journée de mobilisation.

Même si le début de la campagne sucrière arrive à grands pas, les planteurs ne comptent pas baisser les bras. La journée de ce mercredi a fait du bruit comme annoncé la veille. L'opération escargot, débutée à 9 heures depuis l'Est de l'île, a fortement perturbé la circulation une large partie de la matinée. Pas moins de 80 tracteurs ont emprunté la route pour rejoindre la préfecture, où ils ont investi la totalité du parking devant le batîment.

Les planteurs ont installé un campement, de manière à pouvoir patienter longtemps. Ces derniers ont d'ailleurs décidé de passer la nuit dans les jardins de la préfecture, y allumant même un barbecue le soir venu.

Pendant ce temps, une délégation syndicale, composée des dirigeants des Jeunes argriculteurs et de la FDSEA, a été reçue par les collectivités départementale et régionale. Serge Hoareau, conseillé départemental chargé de l'agriculture, ainsi que Didier Robert et Jean-Paul Virapoullé, président et vice-président de la Région, ont apporté leur soutien à la cause défendue par les agriculteurs.

Bien qu'aucune avancée notable n'ait été décidée à l'issue de cette journée, - même si les collectivités désirent le retour de l'industriel Téréos à la table des négociations et que le Département lui a donné rendez-vous à 15 heures ce jeudi - le maintien de la présence des planteurs dans la rue donne le ton : ils ne lâcheront rien et réclament toujours une hausse de 6 euros sur le prix de la tonne de canne. Pour rappel, Téréos avait proposé une augmentation de 49 centimes, après quoi les planteurs durcissaient encore le ton.

Car, depuis plusieurs semaines maintenant, des actions ponctuelles sont organisées pour sensibiliser les pouvoirs public et la population à la cause. Mais les échecs se sont succédés : les réunions du comité paritaire de la canne et du sucre n'ont rien donné, tout comme les rencontres bilatérales, pendant lesquelles l'Etat fesait office de médiateur.

Aujourd'hui Téréos ne veut plus négocier, l'ayant annoncé ce mardi via un communiqué du syndicat du sucre, évoquant "accumulation de comportements inacceptables" de la part des syndicats FDSEA et JA, par ailleurs minoritaires par rapport à la CGPER (Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion), qui pèse 66% sur les décisions.

Parallèlement, le groupe sucrier ferait l'objet d'une enquête administrative menée par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) depuis 15 jours en Métropole et depuis mardi à La Réunion, selon une source proche du dossier.

Un climat qui ne s'annonce pas propice à la reprise de négociations saines entre les deux camps, à quelques jours du début de la coupe.

