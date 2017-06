"A ou aussi devien plongeur" ; le message est lancé à l'occasion de la remise de diplômes de plongée à des jeunes à la mission locale de Saint-Leu (MIO).

"A ou aussi devien plongeur" ; le message est lancé à l'occasion de la remise de diplômes de plongée à des jeunes à la mission locale de Saint-Leu (MIO).

Six saint-leusiens ont en effet suivi une formation de niveau 1 financée par la MIO et dispensée par l’association Neptune. Cette action utilise la plongée comme tremplin d’insertion pour des jeunes habituellement éloignés du milieu aquatique. Pour la Mission Intercommunale Ouest, l’opération est une offre de service nouvelle qui va au-delà du simple diplôme car elle permet de concrétiser un projet et de prendre confiance en soi. "C’est un outil pour dire aux jeunes que la mer leur appartient il faut la protéger et la sauver " dixit le président du comité régional de plongée Jean-Marc Charel.

Le conseiller municipal Jimmy Aubin s’est félicité de cette initiative. Et l’élu de faire le parallèle avec sa propre expérience : "il y a 20 ans, j’avais participé à un atelier de parapente qui avait suscité chez moi une véritable vocation. Aujourd’hui, moi le marmay la kour, je suis depuis 15 ans moniteur de parapente. C’est dire l’importance de ces actions d’insertion !"

Durant ce stage, les jeunes ont pu découvrir les fonds marins du cap Lahoussaye, le bord de mer de Saint-Leu et se former à la plongée à la piscine municipale. L’association Neptune souhaite cette année renouveler l’opération pour une vingtaine de Saint-Leusiens. Les inscriptions auront lieu en octobre-novembre.



En complément de leur diplôme Bruno, Ewan, Romaric, Gilles recevront de la part de la fédération française une carte leur permettant de pratiquer la plongée sur toute la planète. A leur tour, il incite leurs amis à participer au prochain stage gratuit : "au départ, on avait un peu peur de plonger et après à la 2ème séance, té bon".



Ils pensent tous désormais passer leur niveau 2 voire même pour certains démarrer une carrière dans la marine. Leur diplôme de plongée est un atout.



