Bonjour - Voici les titres développés ce dimanche 9 juillet 2017



Planteurs - Une réponse (postive) dimanche soir ou le blocage lundi

- Africaine et cuisinière 2.0, Karelle Vignon partage ses "Gourmandises"

- Coupe du monde de Street Workout Freestyle 2017 - Le Port accueille l'Elite Workout

- Lutte - La Réunion représente la France au Combat games en Inde

- Saint-Leu - La gendarmerie lance un appel à témoin après l'agression d'un homme par 6 à 8 individus

- Ça s'est passé un 9 juillet - 2016 - Le catamaran "la mangue bleue" se casse en deux et fait naufrage

- Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Le soleil fait la grasse matinée

Planteurs - Une réponse (postive) dimanche soir ou le blocage lundi

Une solution sera-t-elle trouvée dans le conflit opposant les planteurs et Tereos depuis plusieurs semaines sur le prix de la tonne de cannes ? C'est de Paris que viendra la réponse où des discussions ont lieu entre le ministère de l'agriculture et le groupe sucrier depuis le début du week-end. Les planteurs ont prévenu, si le groupe industriel ne démord pas de sa proposition de 2,50 d'augmentation sur le prix de la tonne de canne, ils durciront encore le ton dès lundi matin. Les transporteurs et la CGTR ont annoncé qu'ils entreraient en action à partir de ce moment là

Africaine et cuisinière 2.0, Karelle Vignon partage ses "Gourmandises". Elle a appris "sur Internet" pour son mari

Béninoise née en France et gourmande assumée, Karelle Vignon-Vullierme a "appris à faire à manger sur Internet" pour son mari. Etablie à Dakar depuis 2012, elle partage désormais sa cuisine sur un blog très consulté et via les réseaux sociaux, avec des milliers d'abonnés.

Coupe du monde de Street Workout Freestyle 2017 - Le Port accueille l'Elite Workout

Ce dimanche 9 juillet de 9h à 18h se déroulera "L'Elite Workout Le Port" comprenant la manche qualificative comptant pour la coupe du monde de Street Workout Freestyle au Port (Front de mer-Littoral Nord en face de la piscine municipale) en présence de Daniels Laizans, vainqueur des coupes du monde 2015 et 2016, invité en tant que jury et qui fera également une démonstration.

Lutte - La Réunion représente la France au Combat games en Inde

Le Combat games, une compétition internationale des sports de combats organisé par ISF (International School Sport Federation) se tient jusqu'au samedi au 15 juillet 2017 à Agra, une ville situé à 260km au sud de New Delhi en Inde. Quatre sports ont été sélectionnés pour la compétition : le judo, le karaté, le taekwondo et la lutte. La délégation Française est représentée par les judokas et les lutteurs. L'équipe de France de lutte entièrement composée de lutteuses et lutteurs réunionnais. Nos représentants se sont envolés pour l'Inde ce mercredi

Saint-Leu - La gendarmerie lance un appel à témoin après l'agression d'un homme par 6 à 8 individus

La gendarmerie de Saint-Leu lance un appel à témoin concernant une agression qui s'est produite le dimanche 2 juillet 2017 vers 00h30 sur la commune de Saint-Leu, à l'issue du concert du groupe "The Originals Waillers" à la Ravine Saint-Leu. Un homme a été agressé par 6 à 8 individus pour lui voler son portefeuille. Les faits ont eu lieu sur le parking du chemin de "la batterie" qui se trouve sur la falaise de l'autre côté de la scène de la Grande Ravine.

Ça s'est passé un 9 juillet - 2016 - Le catamaran "la Mangue bleue" se casse en deux et fait naufrage

La "Mangue bleue", catamaran de croisière contenant quatre passagers a vu ses deux coques se séparer alors que le navire était en mer, au large des côtes mahoraises. Parti de Mayotte le 9 juillet 2016, le bateau devait rejoindre Madagascar.

Météo France ladi, i koné pa ankor si la fé - Le soleil fait la grasse matinée

Après les pluies de la nuit sur les régions du Sud Sauvage et de l' Est, "le soleil se réveille avec un peu de retard" prévoit Météo France. En effet, il faut attendre le début de matinée pour voir les éclaircies s'imposer. Plus au Nord et à l'Ouest, de larges périodes ensoleillées sont observées dès le lever du jour