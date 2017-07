Ce dimanche 9 juillet de 9h à 18h se déroulera "L'Elite Workout Le Port" comprenant la manche qualificative comptant pour la coupe du monde de Street Workout Freestyle au Port (Front de mer-Littoral Nord en face de la piscine municipale) en présence de Daniels Laizans, vainqueur des coupes du monde 2015 et 2016, invité en tant que jury et qui fera également une démonstration.

Ce dimanche 9 juillet de 9h à 18h se déroulera "L'Elite Workout Le Port" comprenant la manche qualificative comptant pour la coupe du monde de Street Workout Freestyle au Port (Front de mer-Littoral Nord en face de la piscine municipale) en présence de Daniels Laizans, vainqueur des coupes du monde 2015 et 2016, invité en tant que jury et qui fera également une démonstration.

Cet événement de tout premier ordre qui en est à sa deuxième édition est organisée en partenariat avec l’association Bek La Barre et la Mairie du Port. Jean-Pierre Graziani (BLB) est également le représentant à La Réunion de la Fédération Mondiale de Street Workout (WSWCF).

Cette année, en support de la compétition de freestyle, se déroulera l’Elite Bodyweight Battle une compétition poids de corps mixant épreuves de force et endurance avec qualification en ligne pour participer à la finale. Le but est de rassembler les différents talents de plusieurs disciplines, se rapprochant du street workout. Ce dernier reste la base incontournable pour débuter. Lors de cette épreuve, sera désigné le talent masculin et féminin en plusieurs épreuves uniquement en poids du corps.

Lors de l’événement seront également présents :

- Un Village de l’Éducation et de l’Insertion par le Sport.

- L’USPGSA (Gymnastique Le Port), New Gravity (Parkour), Team Expedito (Muay Thaï)

Programme :

· 9h00 : rdv avec les athlètes

· 9h30 : début épreuves Elite Bodyweight Battle et ouverture du Village

· 12h30 : 1er round Street Workout World Cup Stage (individuel 3 minutes)

· 13h45 : Démonstration tumbling par USPGSA gymnastique

· 14h15 : Démonstration Muay-Thaï par Team Expedito

· 15h00 : ó finales = Battle 1 contre 1, 2 passages d’1 minute et 30 secondes (10 athlètes)

· 16h00 : Démonstration parkour par New Gravity

· 16h15 : démonstration du Double Champion du Monde de street workout Daniels Laizans

· 16h30 : finale = Battle, 3 passages de 1 minute (5 athlètes)

· 17h00 : remise des prix et photos

· 17h15 : libre accès au site jusqu’. 18h00

de/www.ipreunion.com