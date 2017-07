Après les pluies de la nuit sur les régions du Sud Sauvage et de l' Est, "le soleil se réveille avec un peu de retard" prévoit Météo France. En effet, il faut attendre le début de matinée pour voir les éclaircies s'imposer. Plus au Nord et à l'Ouest, de larges périodes ensoleillées sont observées dès le lever du jour. Les prévisions complètes sont justes en-dessous (Photo d'illustration)

L'après midi, un changement de temps s'opère avec l'arrivée par l' Est de nombreux nuages annonçant une dégradation pour la fin de journée et surtout pour la nuit suivante. En effet, des averses modérées avec localement quelques coups de tonnerre seront au menu sur les régions Nord-Est, Est et Sud. Ce sont les régions des plages où le soleil va continuer de s'imposer mais avec du vent au programme.

Le vent de Sud-Sud-Est, tout comme samedi, souffle assez fort en cette journée de dimanche avec des rafales de 70 à 75 km/h sur les régions de Sainte Marie, Saint Benoit, Saint Pierre mais aussi sur les hauteurs exposées comme au Pas de Bellecombe. Les plages sont concernées dès la mi journée par de fortes rafales de Sud.

La mer est agitée à forte au vent. Une petite houle de Sud-Ouest déferle le long des côtes Ouest et Sud.